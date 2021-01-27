Марко Черветти рассказал интересные факты о киви, их пользу и применение в приготовлении блюд. Подробности – читайте в материале.

Источник: инстаграм Марко Черветти

Итальянский шеф-повар поделился со своими читателями интересными фактами о киви.

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– история происхождения и название

Ягода привезена из Китая в Новую Зеландию в начале XX века и получила название – китайский крыжовник. Фрукт понравился за свой кисло-сладкий вкус, экзотический вид.

Новозеландский селекционер Александр Эллисон назвал фрукт "киви" за внешним сходством в честь одноименной птицы, которая является национальной гордостью Новой Зеландии. Киви выращивают во многих странах мира – Новой Зеландии, Италии, Греции, Чили.

Киви/unsplash.com

– польза киви

Киви на 84% состоят из воды и содержат суточную норму витамина С: в 100 граммах продукта – 92 миллиграмма витамина С (суточная норма для взрослых составляет – 100 миллиграмм).

Киви с кожурой и без/unsplash.com

Фрукт употребляют в свежем виде с кожурой и без, которая содержит большое количество клетчатки, витаминов и антиоксидантов, но кожура может быть обработана пестицидами, поэтому перед употреблением тщательно мойте ягоду.

Киви поднимает настроение и избавляет от стрессов! Несколько плодов киви в день – и вы счастливый человек! Ешьте полезное и будем здоровы, – отметил Марко Черветти.

Десерт с киви/unsplash.com

– гастрономическое применения

Киви добавляют в салаты, пироги, готовят джемы, мармелад, желе, соусы, маринады, десерты.