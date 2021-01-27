Користь ківі та застосування в гастрономії: поради від Марко Черветті
Марко Черветті розповів цікаві факти про ківі, їхню користь та застосування в приготуванні страв. Подробиці – читайте у матеріалі.
Джерела: інстаграм Марко Черветті
Італійський шеф-кухар поділився зі своїми читачами цікавими фактами про ківі.
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– історія походження і назва
Ягода привезена з Китаю до Нової Зеландії на початку XX століття та отримала назву – китайський аґрус. Фрукт сподобався за свій кисло-солодкий смак, екзотичний вигляд.
Новозеландський селекціонер Олександр Еллісон назвав фрукт "ківі" за зовнішньою схожістю на честь однойменної пташки, яка є національною гордістю Нової Зеландії. Ківі вирощують у багатьох країнах світу — Новій Зеландії, Італії, Греції, Чилі.
Ківі/unsplash.com
– користь ківі
Ківі на 84% складаються з води та містять добову норму вітаміну С: у 100 грамів продукту – 92 міліграми вітаміну С (добова норма для дорослих становить – 100 міліграмів).
Ківі зі шкіркою і без/unsplash.com
Фрукт вживають у свіжому вигляді зі шкіркою і без, яка містить велику кількість клітковини, вітамінів та антиоксидантів, але може бути оброблена пестицидами, тому перед вживанням ретельно мийте ягоду.
Ківі підіймає настрій і позбавляє від стресів! Декілька плодів ківі на день — і ви найщасливіша людина! Споживаймо корисне та будьмо здорові, – зазначив Марко Черветті.
Десерт з додаванням ківі//unsplash.com
– гастрономічне застосування
Ківі додають до салатів, випічки, готують джеми, мармелад, желе, соуси, маринади, десерти.
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