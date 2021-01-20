Итальянский шеф-повар рассказал интересные факты о цитрусовые, их пользу и советы к применению в приготовлении блюд. Подробности – читайте в материале.

В холодное время рекомендуют включать в свой рацион цитрусовые. Самый популярный – лимон, на который возлагаем надежды. Цитрусовые употребляют для укрепления иммунитета, защиты организма от инфекций, увеличивает энергию в течение дня.

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Марко Черветти рассказал на своей странице в инстаграм про интересные факты и пользу лимона.

– история происхождения слова

Название происходит от малайского слова "ле-мо" или китайского "ли-мунг" и переводится – "полезен для матерей". Фрукты впервые упоминаются в XII веке, привезенные из Индии, Китая и тихоокеанских тропических островов.

– использование лимона

Сначала полезной частью плода лимона считали кисло-горькую корочку и добавляли в блюда как пряность сушеную или тертую, а дерево высаживали в садах как декоративное растение.

Лимонное дерево

– польза

Лимон содержит много витамина С. В 100 граммах лимона – 40 миллиграммов витамина С, а его суточная норма для взрослых составляет – 100 миллиграммов. То есть, надо есть 2-3 лимона в день, но это может наоборот отрицательно повлиять на состояние организма для получения достаточной количеству витамина С. Поэтому, на мой взгляд, лучше заменить на большой апельсин, в котором содержится суточная доза витамина С. Кроме того, витамин С в горячем чае, почти сразу разрушается.

Чай с лимоном

– антибактериальное действие

Фрукт богат флавоноидами, органические кислоты – лимонную и яблочную. Также содержит витамины, антиоксиданты, органические кислоты и эфирные масла – потому лимон считают профилактическим средством от простудных заболеваний. При регулярном применении фрукт повышает защиту организма, улучшает циркуляцию крови, помогает бороться с сонливостью и усталостью, но лимон не имеет прямого противовирусного или антибактериального действия.

Лимонный пирог

– гастрономическое применения

Во время приготовления блюд используют лимонный сок, кожуру и цедру лимона. Кроме того, соленый лимон считается марокканским деликатесом. Лимонный сок используют для изготовления лимонада, безалкогольных напитков, для маринадов к блюдам с рыбой и мяса. Сок лимона и кожуры используют для приготовления мармелада или итальянского ликера лимончелло. Цедру используют при приготовлении ароматного выпечки, пудингов, блюда из риса.

"Также хочу отметить, что лимон полезен не для всех! Помните, что лимонный сок значительно усиливает секрецию желудочного сока, что крайне неблагоприятно влияет и на поджелудочную железу, и на кишечник. Противопоказан лимон и людям с аллергическими реакциями на него. Кроме того, кислый сок лимона разрушительно действует на зубную эмаль ", – говорится в сообщении.

Лимон, как и все цитрусовые полезны, но использовать их нужно в меру.