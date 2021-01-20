Італійський шеф-кухар розповів цікаві факти про цитрусові, їхню користь та поради до застосування в приготування страв. Подробиці – читайте у матеріалі.

У холодну пору рекомендують включати до свого раціону цитрусові. Найпопулярніший – лимон, на який покладаємо надії. Цитрусові вживають для зміцнення імунітету, захисту організму від інфекцій, збільшує енергію протягом дня.

Читайте також Грейпфрут – користь і шкода для організму, як правильно їсти та що приготувати

Марко Черветті розповів на своїй сторінці в інстаграм про цікаві факти так користь лимону.

– історія походження слова

Назва походить від малайського слова "ле-мо" або китайського "ли-мунг" і перекладається – "корисний для матерів". Фрукти вперше згадуються в XII столітті привезені з Індії, Китаю та тихоокеанських тропічних островів.

– використання лимону

Спочатку найкориснішою частиною плоду лимону вважали кисло-гірку скоринку і додавали до страв як прянощі – сушену або терту, а дерево висаджували як декоративну рослину.

Лимонне дерево

– користь

Лимон містить багато вітаміну С. В 100 грамах лимону — 40 міліграмів вітаміну С, а його добова норма для дорослих становить — 100 міліграмів. Тобто, треба їсти 2-3 лимони щодня, але це може негативно вплинути на стан організму для отримання достатньої кількісті вітаміну С. Тому краще замінити на великий апельсин, в якому міститься добова доза вітаміну С. Крім того, вітамін С у гарячому чаї майже одразу руйнується.

Чай з лимоном

– антибактеріальна дія

Фрукт багатий на флавоноїди, органічні кислоти — лимонну та яблучну. Також містить вітаміни, антиоксиданти, органічні кислоти та ефірні олії – тому лимон вважають профілактичним засобом від простудних захворювань. При регулярному застосуванні фрукт підвищує захист організму, покращує циркуляцію крові, допомагає боротися з сонливістю і втомою, але лимон не має прямої противірусної або антибактеріальної дії.

– гастрономічне застосування

Під час приготування страв використовують лимонний сік, шкірку і цедру лимона. Крім того, солоний лимон вважається марокканським делікатесом. Лимонний сік використовують для виготовлення лимонаду, безалкогольних напоїв, для маринадів до страв з рибою та м'яса. Сік лимона та шкірки використовують для приготування мармеладу або італійського лимонного лікеру. Цедру використовують під час приготування ароматної випічки, пудингів, страв з рису.

Лимонний пиріг

"Також хочу зазначити, що лимон корисний не для всіх! Пам'ятайте, що лимонний сік значно підсилює секрецію шлункового соку, що вкрай несприятливо впливає, і на підшлункову залозу, і на кишківник. Протипоказаний лимон і людям з алергічними реакціями на нього. Крім того, кислий сік лимона руйнівно діє на зубну емаль", – йдеться у повідомленні.

Лимон, як і всі цитрусові корисні, але використовувати їх потрібно в міру.