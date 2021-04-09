Как приготовить помадку на кулич с желатином: Пасхальные рецепты
Неуверены в белковой глазури или просто не употребляете яиц? У нас есть для вас замечательный рецепт помадки на кулич с желатином, она не трескается и не липнет.
Источник:24 канал
Самым популярным украшением для праздничного кулича является помадка. Однако, у хозяек она часто липнет и трескается при нарезании. Мы подготовили для вас рецепт помадки с желатином, она быстро готовится и отлично нарезается без крошек и липкости.
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По этому рецепту у вас получится помадки на 3 – 4 больших кулича. Во время приготовления четко следуйте пошаговой инструкции и температурному режиму, ведь желатин теряет свои свойства, если его перегреть.
Рецепт помадки с желатином на кулич
- Залейте желатин 2 столовыми ложками воды и оставьте набухать на 10 минут.
- Соедините сахар и ванилин с 4 столовыми ложками воды. Отправьте смесь на огонь в кастрюле и варите до полного растворения сахара.
- Снимите сироп с огня, немного охладите и введите в него желатин. Перемешайте до однородной консистенции и добавьте лимонного сока на ваш вкус.
- Взбейте массу миксером до пышной и светлой структуры.
- Наносите помадку на кулич сразу после взбивания, ведь она быстро застывает. Приятного аппетита!
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