Неуверены в белковой глазури или просто не употребляете яиц? У нас есть для вас замечательный рецепт помадки на кулич с желатином, она не трескается и не липнет.

Самым популярным украшением для праздничного кулича является помадка. Однако, у хозяек она часто липнет и трескается при нарезании. Мы подготовили для вас рецепт помадки с желатином, она быстро готовится и отлично нарезается без крошек и липкости.

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По этому рецепту у вас получится помадки на 3 – 4 больших кулича. Во время приготовления четко следуйте пошаговой инструкции и температурному режиму, ведь желатин теряет свои свойства, если его перегреть.

Рецепт помадки с желатином на кулич

Ингредиенты:

– 1 стакан сахара;

– 1 ч. л желатина;

– лимонный сок;

– вода (4 ст. л + 2 ст. л);

– ванильный сахар или ванилин.