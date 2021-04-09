Як приготувати помадку на паску з желатином: Великодні рецепти
Невпевнені у білковій глазурі чи просто не вживаєте яєць? У нас є для вас чудовий рецепт помадки на паску з желатином, вона не тріскається та не липне.
Джерело:24 канал
Найпопулярнішою прикрасою для святкової паски є помадка. Проти, у господинь вона часто липне та тріскається при нарізанні. Ми підготували для вас рецепт помадки з желатином, вона швидко готується та відмінно нарізається без крихт та липкості.
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За цим рецептом у вас вийде помадки на 3 – 4 великі паски. Під час приготування чітко слідуйте покроковій інструкції та температурному режиму, адже желатин втрачає свою властивості якщо його перегріти.
Рецепт помадки з желатином на паску
- Залийте желатин 2 столовими ложками води та залишіть набухати на 10 хвилин.
- З'єднайте цукор та ванілін з 4 столовими ложками води. Відправте суміш на вогонь в каструлі та варіть до повного розчинення цукру.
- Зніміть сироп з вогню, трішки охолодіть та введіть в нього желатин. Перемішайте до однорідної консистенції та додайте лимонного соку на ваш смак.
- Збийте масу міксером до пишної та світлої структури.
- Наносіть помадку на паску одразу після збивання, адже вона швидко застигає. Смачного!
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