Невпевнені у білковій глазурі чи просто не вживаєте яєць? У нас є для вас чудовий рецепт помадки на паску з желатином, вона не тріскається та не липне.

Найпопулярнішою прикрасою для святкової паски є помадка. Проти, у господинь вона часто липне та тріскається при нарізанні. Ми підготували для вас рецепт помадки з желатином, вона швидко готується та відмінно нарізається без крихт та липкості.

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За цим рецептом у вас вийде помадки на 3 – 4 великі паски. Під час приготування чітко слідуйте покроковій інструкції та температурному режиму, адже желатин втрачає свою властивості якщо його перегріти.

Рецепт помадки з желатином на паску

Інгредієнти:

– 1 склянка цукру;

– 1 ч. л желатину;

– лимонний сік;

– вода (4 ст. л + 2 ст. л);

– ванільний цукор або ванілін.