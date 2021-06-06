Как приготовить пончики на молоке: простой домашний рецепт

Ароматные и пышные булочки легко приготовить дома. К вашему вниманию простой рецепт сладкого десерта.
Пончики – пышная сладкая булочка круглой формы с дыркой посередине или без нее. Традиционно их обжаривают в масле. Готовят с начинкой (и без) с добавлением варенья, джема, шоколада, заварного крема, сгущенного молока и украшают глазурью или сахарной пудрой.
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Пончики популярны во многих странах, а особенно – в США. Булочки с цветной глазурью – Donuts. Обжаренный пончик был создан с дыркой для того, чтобы извлеченный из горячего масла нанизывать на металлический стержень, из которого потом снимают на тарелку для покупателей.
Пончики/ Фото Pexels
Первый рецепт был найден в сборнике 1803 года. К середине XIX века булочки не отличались от современных и воспринимались как традиционная американская выпечка. С 1920 года выпечку начали создавать в большом количестве с помощью механизации процесса производства.
В 1937 году открылась знаменитая кофейня и магазины продажи булочек – Krispy Kreme, в 1950 году – Dunkin Donuts Билла Розенберга.С 1938 года каждую первую пятницу июня празднуют – Национальный день пончиков, созданного Армией спасения в честь тех, кто готовил пончики, солдатам во время Первой мировой войны.
Как приготовить пончики
- Время: 1 час 45 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 452
Рецепт пончиковИнгредиенты:
– 500 граммов муки;
– 250 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;
– 10 граммов сухих дрожжей;
– 3 столовые ложки сахара;
– 50 граммов сливочного масла 82%;
– 2 яйца;
– растительное масло;
– щепотка соли.
- Для приготовления опары в миске соедините теплое молоко с сахаром, добавьте дрожжи, две столовые ложки муки, перемешайте, накройте полотенцем. Оставьте на 25 – 30 минут.
- Отдельно в миске взбейте мягкое сливочное масло, добавьте соль, яйца, перемешайте до однородной консистенции. Далее – влейте в опару, добавьте муку, перемешайте, замесите тесто. Накройте полотенцем, оставьте на один час. Тесто должно увеличиться в два раза.
- Тесто разделите на две части, раскатайте лепешки в 1,5 сантиметра и с помощью кухонного кольца вырежьте кружочки, сформируйте пончик – в середине вырежьте маленькие круги.
Жареные пончики / Фото Unsplash
- В кастрюле разогрейте масло, выложите несколько пончиков, обжарьте в течение одной минуты с двух сторон до готовности.
- Выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишний жир.
Пончики в глазури / Фото Unsplash
Как приготовить цветную глазурьИнгредиенты:
– 150 граммов сахарной пудры;
– 20 граммов молока;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– 10 граммов растительного масла;
– натуральные красители (на ваш вкус);
– кондитерские украшения.
- Соедините сахарную пудру с крахмалом, добавьте молоко, перемешайте, добавьте масло, снова перемешайте до однородной консистенции.
Пончики в шоколадной глазури/ Фото Pexels
Как приготовить шоколадную глазурьИнгредиенты:
– 3 столовые ложки молока;
– 1 столовая ложка какао;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 30 граммов сливочного масла.
- В кастрюле смешайте молоко с сахарной пудрой, добавьте какао. Поставьте на маленький огонь и помешивая, доведите до кипения.
- Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовые пончики задекорируйте глазурью. Подавайте к столу. Приятного аппетита!