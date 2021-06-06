Пончики – пышная сладкая булочка круглой формы с дыркой посередине или без нее. Традиционно их обжаривают в масле. Готовят с начинкой (и без) с добавлением варенья, джема, шоколада, заварного крема, сгущенного молока и украшают глазурью или сахарной пудрой.

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Пончики популярны во многих странах, а особенно – в США. Булочки с цветной глазурью – Donuts. Обжаренный пончик был создан с дыркой для того, чтобы извлеченный из горячего масла нанизывать на металлический стержень, из которого потом снимают на тарелку для покупателей.

Пончики/ Фото Pexels

Первый рецепт был найден в сборнике 1803 года. К середине XIX века булочки не отличались от современных и воспринимались как традиционная американская выпечка. С 1920 года выпечку начали создавать в большом количестве с помощью механизации процесса производства.

В 1937 году открылась знаменитая кофейня и магазины продажи булочек – Krispy Kreme, в 1950 году – Dunkin Donuts Билла Розенберга.

С 1938 года каждую первую пятницу июня празднуют – Национальный день пончиков, созданного Армией спасения в честь тех, кто готовил пончики, солдатам во время Первой мировой войны.

Как приготовить пончики

Время: 1 час 45 минут

1 час 45 минут Порции: 6 – 8

6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 452

Рецепт пончиков

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

– 10 граммов сухих дрожжей;

– 3 столовые ложки сахара;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 2 яйца;

– растительное масло;

– щепотка соли.

Для приготовления опары в миске соедините теплое молоко с сахаром, добавьте дрожжи, две столовые ложки муки, перемешайте, накройте полотенцем. Оставьте на 25 – 30 минут. Отдельно в миске взбейте мягкое сливочное масло, добавьте соль, яйца, перемешайте до однородной консистенции. Далее – влейте в опару, добавьте муку, перемешайте, замесите тесто. Накройте полотенцем, оставьте на один час. Тесто должно увеличиться в два раза. Тесто разделите на две части, раскатайте лепешки в 1,5 сантиметра и с помощью кухонного кольца вырежьте кружочки, сформируйте пончик – в середине вырежьте маленькие круги.

Жареные пончики / Фото Unsplash

В кастрюле разогрейте масло, выложите несколько пончиков, обжарьте в течение одной минуты с двух сторон до готовности. Выложите на бумажную салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Пончики в глазури / Фото Unsplash

Как приготовить цветную глазурь

Ингредиенты:

– 150 граммов сахарной пудры;

– 20 граммов молока;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– 10 граммов растительного масла;

– натуральные красители (на ваш вкус);

– кондитерские украшения.

Соедините сахарную пудру с крахмалом, добавьте молоко, перемешайте, добавьте масло, снова перемешайте до однородной консистенции.

Пончики в шоколадной глазури/ Фото Pexels

Как приготовить шоколадную глазурь

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки молока;

– 1 столовая ложка какао;

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– 30 граммов сливочного масла.