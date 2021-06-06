Пончики – пишна солодка булочка круглої форми з діркою посередині або без неї. Традиційно їх обсмажують в олії. Готують із начинкою (та без) з додаванням варення, джему, шоколаду, заварного крему, згущеного молока та прикрашають глазур'ю або цукровою пудрою.
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Пончики популярні в багатьох країнах, а особливо – у США. Булочки з кольоровою глазур'ю – Donuts. Обсмажений пончик був створений з діркою для того, щоб витягнутий з гарячого масла, нанизувати на металевий стрижень, з якого потім кладеться на тарілку покупцеві.
Пончики/ Фото Pexels
Перший рецепт було згадано у збірці 1803 року. До середини XIX століття булочки не відрізнялися від сучасних і сприймалися як традиційна американська випічка. Від 1920 року випічку почали створювати у великій кількості за допомогою механізації процесу виробництва.
1937 року відкрилась знаменита кав'ярня та магазини продажу булочок – Krispy Kreme, 1950 року – Dunkin Donuts Білла Розенберга.
Як приготувати пончики
- Час: 1 година 45 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 452
Рецепт пончиків
- Для приготування опари у мисці з'єднайте тепле молоко з цукром, додайте дріжджі, дві столові ложки борошна, перемішайте, накрийте рушником. Залиште на 25 – 30 хвилин.
- Окремо в мисці збийте м'яке вершкове масло, додайте сіль, яйця, перемішайте до однорідної консистенції. Далі – влийте в опару, додайте борошно, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте рушником, залиште на одну годину. Тісто має збільшитись у два рази.
- Тісто розділіть на дві частини, розкатайте коржі у 1,5 сантиметри та за допомогою кухонного кільця виріжте кружальця, сформуйте пончик – у середині виріжте маленькі кола.
Обсмажені пончики/ Фото Unsplash
- У каструлі розігрійте олію, викладіть декілька пончиків, обсмажте протягом однієї хвилини з двох сторін до готовності.
- Викладіть на паперову серветку, щоб видалити зайвий жир.
Пончики у глазурі/ Фото Unsplash
Як приготувати кольорову глазур
- З'єднайте цукрову пудру з крохмалем, додайте молоко, перемішайте, додайте олію, знову перемішайте до однорідної консистенції.
Пончики в шоколадній глазурі / Фото Pexels
Як приготувати шоколадну глазур
- У каструлі змішайте молоко з цукровою пудрою, додайте какао. Поставте на маленький вогонь і помішуючи, доведіть до кипіння.
- Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції.
- Готові пончики задекоруйте глазур'ю. Подавайте до столу. Смачного!