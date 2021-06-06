Пончики – пишна солодка булочка круглої форми з діркою посередині або без неї. Традиційно їх обсмажують в олії. Готують із начинкою (та без) з додаванням варення, джему, шоколаду, заварного крему, згущеного молока та прикрашають глазур'ю або цукровою пудрою.

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Пончики популярні в багатьох країнах, а особливо – у США. Булочки з кольоровою глазур'ю – Donuts. Обсмажений пончик був створений з діркою для того, щоб витягнутий з гарячого масла, нанизувати на металевий стрижень, з якого потім кладеться на тарілку покупцеві.

Пончики/ Фото Pexels

Перший рецепт було згадано у збірці 1803 року. До середини XIX століття булочки не відрізнялися від сучасних і сприймалися як традиційна американська випічка. Від 1920 року випічку почали створювати у великій кількості за допомогою механізації процесу виробництва.

1937 року відкрилась знаменита кав'ярня та магазини продажу булочок – Krispy Kreme, 1950 року – Dunkin Donuts Білла Розенберга.

Від 1938 року кожну першу п'ятницю червня святкують – Національний день пончиків, створеного Армією порятунку на честь тих, хто готував пампушки, солдатам під час Першої світової війни.

Як приготувати пончики

Час: 1 година 45 хвилин

1 година 45 хвилин Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 452

Рецепт пончиків

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;

– 10 грамів сухих дріжджів;

– 3 столові ложки цукру;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 2 яйця;

– рослинна олія;

– дрібка солі.

Для приготування опари у мисці з'єднайте тепле молоко з цукром, додайте дріжджі, дві столові ложки борошна, перемішайте, накрийте рушником. Залиште на 25 – 30 хвилин. Окремо в мисці збийте м'яке вершкове масло, додайте сіль, яйця, перемішайте до однорідної консистенції. Далі – влийте в опару, додайте борошно, перемішайте, замісіть тісто. Накрийте рушником, залиште на одну годину. Тісто має збільшитись у два рази. Тісто розділіть на дві частини, розкатайте коржі у 1,5 сантиметри та за допомогою кухонного кільця виріжте кружальця, сформуйте пончик – у середині виріжте маленькі кола.

Обсмажені пончики/ Фото Unsplash

У каструлі розігрійте олію, викладіть декілька пончиків, обсмажте протягом однієї хвилини з двох сторін до готовності. Викладіть на паперову серветку, щоб видалити зайвий жир.

Пончики у глазурі/ Фото Unsplash

Як приготувати кольорову глазур

Інгредієнти:

– 150 грамів цукрової пудри;

– 20 грамів молока;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 10 грамів рослинної олії;

– натуральні барвники (на ваш смак);

– кондитерські прикраси.

З'єднайте цукрову пудру з крохмалем, додайте молоко, перемішайте, додайте олію, знову перемішайте до однорідної консистенції.

Пончики в шоколадній глазурі / Фото Pexels

Як приготувати шоколадну глазур

Інгредієнти:

– 3 столові ложки молока;

– 1 столова ложка какао;

– 3 столові ложки цукрової пудри;

– 30 грамів вершкового масла.