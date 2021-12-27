Понравится каждому: как вкусно запечь картошку с курицей в горшках
27 декабря 2021 , 20:40Читати новину українською
Источник:24 канал
Блюда, приготовленные в горшках, обладают особым вкусом и ароматом. Их приготовление – это легкое и приятное знакомство с кулинарным искусством.
Приготовление пищи в горшках – это отзыв к украинским традициям с многовековой историей. Каждая хозяйка знает, что для зимних вееров нет ничего лучше, чем вкусный картофель с курицей, запеченный в глиняной посуде.
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Простые ингредиенты, немного кулинарной магии – и на вашем столе появится невероятно вкусный ужин.
Рецепт картофеля с курицей в горшках
Время: 1,5 часа
Порций: 2
Невероятное сочетание / Фото Pinterest
Ингредиенты
- куриное филе – 300 грамм;
- картофель – 8 штук;
- лук – 2 штуки;
- морковь – 1 штука;
- сметана;
- сливочное масло;
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление
- Нарезаем лук кубиками и обжариваем на растительном масле.
- Куриное филе нарезаем кусочками и добавляем на сковороду к луку.
- Чистим картофель и нарезаем кубиками.
- Грубо натираем морковь и добавляем в картофель.
- Выкладываем в горшки следующими слоями: мясо с луком, картофель с морковью, повторяем. Поливаем блюдо остатками растительного масла.
- В каждый горшок добавляем по ложке сметаны и грудочке сливочного масла.
- Накрываем горшки крышечками и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, иногда проверяя готовность. По желанию можно в конце добавить в горшки тертый сыр.
Приятного аппетита!