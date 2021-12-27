Приготовление пищи в горшках – это отзыв к украинским традициям с многовековой историей. Каждая хозяйка знает, что для зимних вееров нет ничего лучше, чем вкусный картофель с курицей, запеченный в глиняной посуде.

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Простые ингредиенты, немного кулинарной магии – и на вашем столе появится невероятно вкусный ужин.

Рецепт картофеля с курицей в горшках

Время: 1,5 часа

Порций: 2

Невероятное сочетание / Фото Pinterest

Ингредиенты

куриное филе – 300 грамм;

картофель – 8 штук;

лук – 2 штуки;

морковь – 1 штука;

сметана;

сливочное масло;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Нарезаем лук кубиками и обжариваем на растительном масле. Куриное филе нарезаем кусочками и добавляем на сковороду к луку. Чистим картофель и нарезаем кубиками. Грубо натираем морковь и добавляем в картофель. Выкладываем в горшки следующими слоями: мясо с луком, картофель с морковью, повторяем. Поливаем блюдо остатками растительного масла. В каждый горшок добавляем по ложке сметаны и грудочке сливочного масла. Накрываем горшки крышечками и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час, иногда проверяя готовность. По желанию можно в конце добавить в горшки тертый сыр.

Приятного аппетита!