Готування їжі в горщиках – це відгук українських традицій з багатовіковою історією. Кожна господиня знає, що для зимових веорів немає нічого кращого, аніж смачна картопля з куркою, запечена у глиняному посуді.

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Прості інгредієнти, трішки кулінарної магії – і на вашому столі з'явиться неймовірно смачна вечеря.

Рецепт картоплі з куркою у горщиках

Час: 1,5 години

Порцій: 2

Неймовірне поєднання / Фото Pinterest

Інгредієнти

куряче філе – 300 грам;

картопля – 8 штук;

цибуля – 2 штуки;

морква – 1 штука;

сметана;

вершкове масло;

сіль, перець – до смаку.

Приготування

Нарізаємо цибулю кубиками та обсмажуємо на олії. Куряче філе нарізаємо шматочками та додаємо на пательню до цибулі. Чистимо картоплю та нарізаємо кубиками. Грубо натираємо моркву та додаємо до картоплі. Викладаємо у горщики такими шарами: м'ясо з цибулею, картопля з морквою, повторюємо. Поливаємо страву залишками олії. У кожен горщик додаємо по ложці сметани та грудочці вершкового масла. Накриваємо горщики кришечками та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину, час від часу перевіряючи готовність. За бажанням можна наприкінці дадати у горщики тертий сир.

Смачного!