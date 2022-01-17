Попробуйте что-то новое: готовим салат с макаронами
17 января 2022 , 17:32Читати новину українською
Источник:Сafe delites
Макаронный салат быстро готовится и такой вкусный! Универсальный салат с макаронами с невероятной сливочной заправкой, который идеально подходит для посиделок, барбекю, обеда и на ужин. Также его можно подавать как гарнир!
Мы уверены, что вы еще не пробовали такой оригинальный и сытный салат. Кстати, идеальным дополнением к нему будет запеченные куриные голени или окорочка.
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Рецепт салата с макаронами
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Фото Cafe delites
– 250 граммов сухих макарон;
– ½ сладкого красного перца;
– ½ красной репчатого лука;
– 1 морковка;
– 2 маринованных огурца;
– 1/4 стакана нарезанного сельдерея,
Для соуса:
– 1 стакан майонеза;
– ¼ стакана сметаны;
– 2 столовые ложки белого уксуса;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 2 столовые ложки свежей измельченной петрушки;
– 1 столовая ложка свежего лука;
– 1 ½ чайной ложки сахара;
– 1 чайная ложка измельченного чеснока;
– 1 ¼ чайной ложки соли;
– ½ Чайной ложки перца.
Приготовление:
- В большой кастрюле отварите в подсоленной кипящей воде макароны.
- Нарежьте небольшими кусочками сладкий перец, лук, морковь, огурцы и сельдерей.
- В отдельной миске смешайте все ингредиенты для соуса и перемешайте.
Фото Cafe delites
- С отварных макарон слейте воду и промойте их под проточной водой. Тщательно процедите и добавьте к остальным ингредиентам для салата.
- Полейте салат соусом и перемешайте, чтобы он равномерно разошелся с остальными ингредиентами.
- Сдобрите салат солью, черным молотым перцем и уксусом.
Фото Cafe delites
- Оставьте салат на 15 минут, чтобы ингредиенты нагрелись примерно до комнатной температуры и осели.
Приятного аппетита!