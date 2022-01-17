Ми впевнені, що ви ще не куштували такий оригінальний та ситний салат. До речі, ідеальним доповненням до нього буде запечені курячі гомілки або стегенця.
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Рецепт салату з макаронами
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Фото Cafe delites
Приготування:
- У великій каструлі відваріть в підсоленій киплячій воді макарони.
- Наріжте невеликими шматочками солодкий перець, цибулю, моркву, огірки та селеру.
- В окремій мисочці змішайте всі інгредієнти для соусу та перемішайте.
Фото Cafe delites
- З відварених макаронів злийте воду та промийте їх під проточною водою. Ретельно процідіть та додайте до решти інгредієнтів для салату.
- Полийте салат соусом та перемішайте, щоб він рівномірно розійшовся з рештою інгредієнтів.
- Присмачте салат сіллю, чорним меленим перцем та оцтом.
Фото Cafe delites
- Залишіть салат на 15 хвилин, щоб інгредієнти нагрілися приблизно до кімнатної температури і осіли.
Смачного!