Ми впевнені, що ви ще не куштували такий оригінальний та ситний салат. До речі, ідеальним доповненням до нього буде запечені курячі гомілки або стегенця.

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Рецепт салату з макаронами

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6


Фото Cafe delites

Приготування:

  1. У великій каструлі відваріть в підсоленій киплячій воді макарони.
  1. Наріжте невеликими шматочками солодкий перець, цибулю, моркву, огірки та селеру.
  1. В окремій мисочці змішайте всі інгредієнти для соусу та перемішайте.


Фото Cafe delites

  1. З відварених макаронів злийте воду та промийте їх під проточною водою. Ретельно процідіть та додайте до решти інгредієнтів для салату.
  1. Полийте салат соусом та перемішайте, щоб він рівномірно розійшовся з рештою інгредієнтів.
  1. Присмачте салат сіллю, чорним меленим перцем та оцтом.


Фото Cafe delites

  1. Залишіть салат на 15 хвилин, щоб інгредієнти нагрілися приблизно до кімнатної температури і осіли.

Смачного!