Мы уверены, что вы еще не пробовали такой оригинальный и сытный салат. Кстати, идеальным дополнением к нему будет запеченные куриные голени или окорочка.
Читайте также Что приготовить из куриного фарша: оригинальные блюда, которые оценят даже гурманы
Рецепт салата с макаронами
- Время: 40 минут
- Порции: 6
Фото Cafe delites
Приготовление:
- В большой кастрюле отварите в подсоленной кипящей воде макароны.
- Нарежьте небольшими кусочками сладкий перец, лук, морковь, огурцы и сельдерей.
- В отдельной миске смешайте все ингредиенты для соуса и перемешайте.
Фото Cafe delites
- С отварных макарон слейте воду и промойте их под проточной водой. Тщательно процедите и добавьте к остальным ингредиентам для салата.
- Полейте салат соусом и перемешайте, чтобы он равномерно разошелся с остальными ингредиентами.
- Сдобрите салат солью, черным молотым перцем и уксусом.
Фото Cafe delites
- Оставьте салат на 15 минут, чтобы ингредиенты нагрелись примерно до комнатной температуры и осели.
Приятного аппетита!