Мы уверены, что вы еще не пробовали такой оригинальный и сытный салат. Кстати, идеальным дополнением к нему будет запеченные куриные голени или окорочка.

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Рецепт салата с макаронами

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6


Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. В большой кастрюле отварите в подсоленной кипящей воде макароны.
  2. Нарежьте небольшими кусочками сладкий перец, лук, морковь, огурцы и сельдерей.
  3. В отдельной миске смешайте все ингредиенты для соуса и перемешайте.


Фото Cafe delites

  1. С отварных макарон слейте воду и промойте их под проточной водой. Тщательно процедите и добавьте к остальным ингредиентам для салата.
  2. Полейте салат соусом и перемешайте, чтобы он равномерно разошелся с остальными ингредиентами.
  3. Сдобрите салат солью, черным молотым перцем и уксусом.


Фото Cafe delites

  1. Оставьте салат на 15 минут, чтобы ингредиенты нагрелись примерно до комнатной температуры и осели.

Приятного аппетита!