Нежная куриная грудка с имбирем и ананасом: готовим в сковороде вок

15 февраля 2022 , 11:11
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Источник:

Cocineros Argentinos

Обжаренные в растительном масле кусочки филе – классика быстрой кухни. Но иногда ее полезно освежать новыми элементами. Приготовьте сегодня курочку на восточный манер – в сковороде вок, с ананасом и имбирем.

Кисло-сладкая курятина, оттененная имбирем и ананасом, никого не оставит равнодушным. Быстрое приготовление в воке и пикантный вкус надолго сделают это блюдо королем вашего каждодневного меню.

Актуально Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей

Рецепт куриного филе с имбирем ананасом

Время: 1½ часа
Порций: 4

Пикантная курятина / Фото Cocineros Argentinos

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе;
  • 200 граммов консервированного ананаса;
  • 50 граммов арахиса;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 40 граммов свежего имбиря;
  • 1 свежий перец чили;
  • 100 граммов стручковой фасоли;
  • 300 граммов моркови;
  • 100 граммов зеленого лука;
  • 100 граммов свежих или сушеных грибов;
  • о 1 красному, зеленому и желтому болгарскому перцу;
  • 3 помидора;
  • 40 граммов сухого вина;
  • ½ столовой ложки кукурузного крахмала;
  • соль, перец и сахар – по вашему вкусу;
  • семена кунжута для украшения.

Приготовление:

  1. Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками.
  2. Арахис обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Чеснок, имбирь и чили нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец, морковь, лук, ананас – средними кубиками.
  4. В сковороду вок налейте много растительного масла. Когда нагреется, обжарьте в нем куриное филе (2 минуты).
  5. Добавьте зеленую фасоль и морковь и пассеруйте еще 2 минуты.
  6. Добавьте чеснок, имбирь, перец чили (следите, чтобы не подгорели), грибы, болгарский перец и лук и жарьте еще 2 минуты.
  7. В самом конце добавьте зеленый лук, помидоры, ананас.
  8. Приправьте солью, перцем и сахаром. Пожарьте все еще 1 минуту и ​​влейте в сковороду белого вина.
  9. Добавьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте.

Подавайте курочку с овощами, посыпав арахисом или миндалем и кунжутом. По желанию блюдо можно украсить зеленью и авокадо.

Приятного аппетита!
 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська