Курка з овочами вже стала класикою, але якщо ви хочете доповнити цю страву особливим смаком – приготуйте її з ананасом та імбиром.

Актуально Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Рецепт курки з імбиром та ананасом

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Пікантна курятина / Фото Cocineros Argentinos

Інгредієнти:

  • 1 куряче філе;
  • 200 грамів консервованого ананаса;
  • 50 грамів арахісу;
  • 2 зубчики часнику;
  • 40 грамів свіжого імбиру;
  • 1 свіжий перець чилі;
  • 100 грамів стручкової квасолі;
  • 300 грамів моркви;
  • 100 грамів зеленої цибулі;
  • 100 грамів свіжих або сушених грибів;
  • по 1 червоному, зеленому та жовтому болгарському перцю;
  • 3 помідори;
  • 40 грамів сухого вина;
  • ½ столової ложки кукурудзяного крохмалю;
  • сіль, перець та цукор – на ваш смак;
  • насіння кунжуту для оформлення.

Приготування:

  1. Курячу грудку наріжте невеличкими шматочками.
  2. Арахіс обсмажте на олії до золотавого кольору.
  3. Часник, імбир та чилі наріжте тонкою соломкою. Болгарський перець, моркву, цибулю, ананас – середніми кубиками.
  4. До сковороди вок налийте багато олії. Коли нагріється, обсмажте в ній куряче філе(2 хвилини). Додайте зелену квасолю та моркву й пасеруйте ще 2 хвилини.
  5. Додайте часник, імбир, перець чилі (пильнуйте, щоб не підгоріли), гриби, болгарський перець та цибулю й смажте ще 2 хвилини.
  6. Насамкінець додайте зелену цибулю, помідори, ананас.
  7. Присмачте сіллю, перцем та цукром. Посмажте все ще 1 хвилину й увілліть до сковороди білого вина.
  8. Додайте трохи кукурудзяного крохмалю й гарно все перемішайте.
  9. Подавайте курочку з овочами, притрусивши арахісом або мигдалем і кунжутом. За бажанням страву можна прикрасити зеленю та авокадо.

Смачного!