Курка з овочами вже стала класикою, але якщо ви хочете доповнити цю страву особливим смаком – приготуйте її з ананасом та імбиром.

Актуально Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Рецепт курки з імбиром та ананасом

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Пікантна курятина / Фото Cocineros Argentinos

Інгредієнти:

1 куряче філе;

200 грамів консервованого ананаса;

50 грамів арахісу;

2 зубчики часнику;

40 грамів свіжого імбиру;

1 свіжий перець чилі;

100 грамів стручкової квасолі;

300 грамів моркви;

100 грамів зеленої цибулі;

100 грамів свіжих або сушених грибів;

по 1 червоному, зеленому та жовтому болгарському перцю;

3 помідори;

40 грамів сухого вина;

½ столової ложки кукурудзяного крохмалю;

сіль, перець та цукор – на ваш смак;

насіння кунжуту для оформлення.

Приготування:

Курячу грудку наріжте невеличкими шматочками. Арахіс обсмажте на олії до золотавого кольору. Часник, імбир та чилі наріжте тонкою соломкою. Болгарський перець, моркву, цибулю, ананас – середніми кубиками. До сковороди вок налийте багато олії. Коли нагріється, обсмажте в ній куряче філе(2 хвилини). Додайте зелену квасолю та моркву й пасеруйте ще 2 хвилини. Додайте часник, імбир, перець чилі (пильнуйте, щоб не підгоріли), гриби, болгарський перець та цибулю й смажте ще 2 хвилини. Насамкінець додайте зелену цибулю, помідори, ананас. Присмачте сіллю, перцем та цукром. Посмажте все ще 1 хвилину й увілліть до сковороди білого вина. Додайте трохи кукурудзяного крохмалю й гарно все перемішайте. Подавайте курочку з овочами, притрусивши арахісом або мигдалем і кунжутом. За бажанням страву можна прикрасити зеленю та авокадо.

Смачного!