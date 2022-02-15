Кисло-сладкая курятина, оттененная имбирем и ананасом, никого не оставит равнодушным. Быстрое приготовление в воке и пикантный вкус надолго сделают это блюдо королем вашего каждодневного меню.

Актуально Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей

Рецепт куриного филе с имбирем ананасом

Время: 1½ часа

Порций: 4

Пикантная курятина / Фото Cocineros Argentinos

Ингредиенты:

1 куриное филе;

200 граммов консервированного ананаса;

50 грамм ов арахиса;

ов 2 зубчика чеснока;

40 грамм ов свежего имбиря;

ов 1 свежий перец чили;

100 грамм ов стручковой фасоли;

ов 300 грамм ов моркови;

ов 100 грамм ов зеленого лука;

ов 100 грамм ов свежих или сушеных грибов;

ов о 1 красному, зеленому и желтому болгарскому перцу;

3 помидора;

40 граммов сухого вина;

½ столовой ложки кукурузного крахмала;

соль, перец и сахар – по вашему вкусу;

семена кунжута для украшения.

Приготовление:

Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками. Арахис обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Чеснок, имбирь и чили нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец, морковь, лук, ананас – средними кубиками. В сковороду вок налейте много растительного масла. Когда нагреется, обжарьте в нем куриное филе (2 минуты). Добавьте зеленую фасоль и морковь и пассеруйте еще 2 минуты. Добавьте чеснок, имбирь, перец чили (следите, чтобы не подгорели), грибы, болгарский перец и лук и жарьте еще 2 минуты. В самом конце добавьте зеленый лук, помидоры, ананас. Приправьте солью, перцем и сахаром. Пожарьте все еще 1 минуту и ​​влейте в сковороду белого вина. Добавьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте.

Подавайте курочку с овощами, посыпав арахисом или миндалем и кунжутом. По желанию блюдо можно украсить зеленью и авокадо.

Приятного аппетита!

