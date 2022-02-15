Кисло-сладкая курятина, оттененная имбирем и ананасом, никого не оставит равнодушным. Быстрое приготовление в воке и пикантный вкус надолго сделают это блюдо королем вашего каждодневного меню.
Актуально Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей
Рецепт куриного филе с имбирем ананасом
Время: 1½ часа
Порций: 4
Пикантная курятина / Фото Cocineros Argentinos
Ингредиенты:
- 1 куриное филе;
- 200 граммов консервированного ананаса;
- 50 граммов арахиса;
- 2 зубчика чеснока;
- 40 граммов свежего имбиря;
- 1 свежий перец чили;
- 100 граммов стручковой фасоли;
- 300 граммов моркови;
- 100 граммов зеленого лука;
- 100 граммов свежих или сушеных грибов;
- о 1 красному, зеленому и желтому болгарскому перцу;
- 3 помидора;
- 40 граммов сухого вина;
- ½ столовой ложки кукурузного крахмала;
- соль, перец и сахар – по вашему вкусу;
- семена кунжута для украшения.
Приготовление:
- Куриную грудку нарежьте небольшими кусочками.
- Арахис обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Чеснок, имбирь и чили нарежьте тонкой соломкой. Болгарский перец, морковь, лук, ананас – средними кубиками.
- В сковороду вок налейте много растительного масла. Когда нагреется, обжарьте в нем куриное филе (2 минуты).
- Добавьте зеленую фасоль и морковь и пассеруйте еще 2 минуты.
- Добавьте чеснок, имбирь, перец чили (следите, чтобы не подгорели), грибы, болгарский перец и лук и жарьте еще 2 минуты.
- В самом конце добавьте зеленый лук, помидоры, ананас.
- Приправьте солью, перцем и сахаром. Пожарьте все еще 1 минуту и влейте в сковороду белого вина.
- Добавьте кукурузный крахмал и хорошо перемешайте.
Подавайте курочку с овощами, посыпав арахисом или миндалем и кунжутом. По желанию блюдо можно украсить зеленью и авокадо.
Приятного аппетита!