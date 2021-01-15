Талантливый бариста Майкл Брейч рисует на кофе шедевральные картины, среди них портрет шеф-повара и ресторатора, заведения которого завоевали не одну звезду Мишлен – Гордона Рамзи, детали читайте в материале Smachno News.

На официальной странице известного баристы Майкла Брейча, он же BaristArt, появилось необычайное видео на котором художник создает портрет гуру кулинарии и популярного ведущего "Адской кухни" Гордона Рамзи.

Читайте также Адская кухня начала кастинг на шоу для шеф-поваров в Украине: известен приз

Майкл Брейч – самобытный художник, который может создавать великолепные портреты и сложные изображения – на кофе! Путешествуя по всему миру, бариста создал некоторые из лучших в мире инстаграмных латте-артов для крупных брендов, знаменитостей и кинопроектов.

Бариста посвятил одну из своих работ выдающемуся шеф-повару Гордону Рамзи и выходу нового сезона культового кулинарного реалити-шоу "Адская Кухня".



Майкл Брейч – известный бариста и художник на кофе

Майкл Брейч рисует сердцем и создает свои шедевры буквально за несколько минут. Среди его работ на кофе есть портреты не только шеф-повара Гордона Рамзи, а и художницы Фриды Кало, героев "Гарри Поттера", похитителя Рождества Гринча и других популярных героев кино, мультфильмов и сериалов.