Портрет Гордона Рамзи на кофе: Майкл Брейч удивил шедевральным рисунком шеф-повара
Талантливый бариста Майкл Брейч рисует на кофе шедевральные картины, среди них портрет шеф-повара и ресторатора, заведения которого завоевали не одну звезду Мишлен – Гордона Рамзи, детали читайте в материале Smachno News.
На официальной странице известного баристы Майкла Брейча, он же BaristArt, появилось необычайное видео на котором художник создает портрет гуру кулинарии и популярного ведущего "Адской кухни" Гордона Рамзи.
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Майкл Брейч – самобытный художник, который может создавать великолепные портреты и сложные изображения – на кофе! Путешествуя по всему миру, бариста создал некоторые из лучших в мире инстаграмных латте-артов для крупных брендов, знаменитостей и кинопроектов.
Бариста посвятил одну из своих работ выдающемуся шеф-повару Гордону Рамзи и выходу нового сезона культового кулинарного реалити-шоу "Адская Кухня".
Майкл Брейч – известный бариста и художник на кофе
Майкл Брейч рисует сердцем и создает свои шедевры буквально за несколько минут. Среди его работ на кофе есть портреты не только шеф-повара Гордона Рамзи, а и художницы Фриды Кало, героев "Гарри Поттера", похитителя Рождества Гринча и других популярных героев кино, мультфильмов и сериалов.
Источник: SmachnoNews
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