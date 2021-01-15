Талановитий бариста Майкл Брейч малює на каві шедевральні картини, серед них портрет шеф-кухаря та ресторатора, заклади якого вибороли не одну зірку Мішлен – Гордона Рамзі, деталі читайте у матеріалі Smachno News.

На офіційній сторінці відомого баристи Майкла Брейча, він же BaristArt з'явилося надзвичайне відео на якому оригінальний художник створює портрет гуру кулінарії та популярного ведучого "Пекельної кухні" – Гордона Рамзі.

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Майкл Брейч – оригінальний художник, котрий може створювати чудові портрети та складні образи – у каві! Подорожуючи по всьому світу, бариста творив свої роботи у найбільш гідному стилі Insta-мистецтва (Latte-мистецтва) для великих брендів, знаменитостей та кінопроєктів.

Бариста присвятив одну зі своїх робіт видатному шеф-кухарю Гордону Рамзі та виходу нового сезону культового кулінарного реаліті-шоу "Пекельна Кухня".

Майкл Брейч – відомий бариста та художник на каві

Майкл Брейч малює серцем та створює свої шедеври буквально за кілька хвилин. Серед його робіт на каві є портрети не тільки шеф-кухаря Гордона Рамзі, а й художниці Фріді Кало, героям "Гаррі Поттера", викрадачу Різдва – Грінчу та іншим популярним героям кіно, мультфільмів та серіалів.