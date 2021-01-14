Уже совсем скоро нас ждет увлекательное путешествие в мир кулинарии, где в формате реалити-шоу шеф-повара и любители будут бороться за победу в украинской "Адской кухне", а что известно о проекте читайте дальше материале Smachno News.

Всемирно известный проект "Адская Кухня", который у нас точно ассоциируется с грозным, но справедливым шеф-поваром Гордоном Рамзи будут снимать на украинском телевидении. Известно, что Новый канал приобрел франшизу на этот проект и активно проводит кастинги на шоу.

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Кто станет главным ведущим и шеф-поваром украинской "Адской кухни" точно не известно, но в соцсетях ходят слухи, что им может быть популярный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения – Эктор Хименес-Браво.

Победителя "Адской кухни" ждет 300 тысяч гривен и возможность получить работу в ресторане известно шеф-повара.

Чтобы стать частью реалити-шоу "Адская кухня" достаточно заполнить анкету и судьба обязательно вам улыбнется.

Твой опыт не имеет значения, важно лишь твое желание идти до конца и любовь к кулинарии!