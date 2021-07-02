Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом клубнично-лаймового желе, которое вы с легкостью можете приготовить дома.

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Десерт отлично подойдет как детям, так и взрослым. Сладкий торт от кондитера можно подавать на праздники, дни рождения и детские вечеринки.

Рецепт клубничного желе с лаймом

  • Время: 9 часов
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 89 ккал
  1. Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики и нарежьте ее небольшими кусочками.
    Замочите желатин в воде и оставьте на 10 – 15 минут набухать.
  2. Смешайте клубничное пюре и нарезанные ягоды в кастрюле.


    Скриншот из видео
     
  3. Выжмите сок из лайма и натрите цедру цитрусового. Добавьте их в клубнику и посыпьте сахаром.
  4. Отправьте ее на огонь и доведите до кипения. Кипятите смесь несколько минут.


    Скриншот из видео
     
  5. Не забывайте снимать пену с клубничной массы.
  6. Добавьте в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до однородной массы.
  7. Разлейте клубнично-лаймовую массу по стаканам и отправьте в холодильник на 6 – 7 часов охлаждаться.


    Скриншот из видео
     
  8. Задекорируйте готовый десерт свежими ягодами и по желанию посыпьте сахарной пудрой.
  9. Десерт готов – приятного аппетита!

Рецепт клубничного желе от Лизы Глинской – видео:

 