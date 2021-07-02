Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом полунично-лаймового желе, яке ви з легкістю можете приготувати вдома.
Читайте також Смачно та дієтично: 3 літні рецепти салатів із курятиною
Десерт відмінно смакуватиме як дітям, так і дорослим. Солодкий смаколик від кондитерки можна подавати на свята, дні народження та на дитячі вечірки.
Рецепт полуничного желе з лаймом
- Час: 9 годин
- Порції: 4 – 5
- Калорійність на 100 грамів: 89 ккал
- Ретельно помийте полуницю, видаліть хвостики та наріжте її невеликими шматочками.
- Замочіть желатин у воді та залишіть на 10 -15 хвилин набухати.
- З'єднайте полуничне пюре та нарізані ягоди у каструлі.
Скріншот з відео
- Вичавіть сік з лайма та натріть цедру цитрусового. Додайте їх до полуниці й посипте цукром.
- Відправте її на вогонь та доведіть до кипіння. Кип'ятіть суміш декілька хвилин.
Скріншот з відео
- Не забувайте знімати піну з полуничної маси.
- Додайте в каструлю набухлий желатин та перемішайте до однорідної маси.
- Розлийте полунично-лаймову масу по склянках та відправте в холодильник на 6 – 7 годин охолоджуватися.
Скріншот з відео
- Задекоруйте готовий десерт свіжими ягодами та за бажанням посипте цукровою пудрою.
- Десерт готовий – смачного!
Рецепт полуничного желе від Лізи Глінської – відео: