Любимый десерт детей: рецепт клубничного желе с лаймом от Лизы Глинской

Не знаете, что такого приготовить детям, чтобы они были довольны, а сам десерт им не помешал? Мы подготовили для вас отличный вариант сладкого: клубничное желе с легкими нотками лайма!

Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом клубнично-лаймового желе, которое вы с легкостью можете приготовить дома.

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Десерт отлично подойдет как детям, так и взрослым. Сладкий торт от кондитера можно подавать на праздники, дни рождения и детские вечеринки.

Рецепт клубничного желе с лаймом

Время: 9 часов

Порции: 4 – 5

Калорийность на 100 граммов: 89 ккал

Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики и нарежьте ее небольшими кусочками.

Замочите желатин в воде и оставьте на 10 – 15 минут набухать. Смешайте клубничное пюре и нарезанные ягоды в кастрюле.





Скриншот из видео

Выжмите сок из лайма и натрите цедру цитрусового. Добавьте их в клубнику и посыпьте сахаром. Отправьте ее на огонь и доведите до кипения. Кипятите смесь несколько минут.





Скриншот из видео

Не забывайте снимать пену с клубничной массы. Добавьте в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до однородной массы. Разлейте клубнично-лаймовую массу по стаканам и отправьте в холодильник на 6 – 7 часов охлаждаться.





Скриншот из видео

Задекорируйте готовый десерт свежими ягодами и по желанию посыпьте сахарной пудрой. Десерт готов – приятного аппетита!

– 300 г клубники;– 300 г клубничного пюре;– 50 г сахара;– 1 лайм:– 100 мл воды;– 12 г желатина + 60 мл воды;– ягоды для декора.

Рецепт клубничного желе от Лизы Глинской – видео: