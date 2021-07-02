Любимый десерт детей: рецепт клубничного желе с лаймом от Лизы Глинской
2 июля 2021 , 15:32Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Не знаете, что такого приготовить детям, чтобы они были довольны, а сам десерт им не помешал? Мы подготовили для вас отличный вариант сладкого: клубничное желе с легкими нотками лайма!
Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом клубнично-лаймового желе, которое вы с легкостью можете приготовить дома.
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Десерт отлично подойдет как детям, так и взрослым. Сладкий торт от кондитера можно подавать на праздники, дни рождения и детские вечеринки.
Рецепт клубничного желе с лаймом
- Время: 9 часов
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 89 ккал
– 300 г клубники;
– 300 г клубничного пюре;
– 50 г сахара;
– 1 лайм:
– 100 мл воды;
– 12 г желатина + 60 мл воды;
– ягоды для декора.
- Тщательно помойте клубнику, удалите хвостики и нарежьте ее небольшими кусочками.
Замочите желатин в воде и оставьте на 10 – 15 минут набухать.
- Смешайте клубничное пюре и нарезанные ягоды в кастрюле.
Скриншот из видео
- Выжмите сок из лайма и натрите цедру цитрусового. Добавьте их в клубнику и посыпьте сахаром.
- Отправьте ее на огонь и доведите до кипения. Кипятите смесь несколько минут.
Скриншот из видео
- Не забывайте снимать пену с клубничной массы.
- Добавьте в кастрюлю набухший желатин и перемешайте до однородной массы.
- Разлейте клубнично-лаймовую массу по стаканам и отправьте в холодильник на 6 – 7 часов охлаждаться.
Скриншот из видео
- Задекорируйте готовый десерт свежими ягодами и по желанию посыпьте сахарной пудрой.
- Десерт готов – приятного аппетита!
Рецепт клубничного желе от Лизы Глинской – видео: