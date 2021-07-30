Positano – киевский ресторан итальянской кухни, шеф-повар которого бренд-шеф сети "Сільпо" Марко Черветти.

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Известно, что концепцию и меню ресторана Марко Черветти разработал вместе с пицайоло Энцо Коччо из Неаполя. В 2021 году, как и в прошлом, заведение заняло 34 место в рейтинге 50 лучших пиццерий Европы, а в 2019 он был на 30.

Рейтинг лучших пиццерий Европы

1 место – Peppe Pizzeria, Париж;

– Peppe Pizzeria, Париж; 2 место – Via Toledo. Enopizzeria, Вена;

– Via Toledo. Enopizzeria, Вена; 3 место – Fratelli Figurada, Мадрид;

– Fratelli Figurada, Мадрид; 4 место – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Лондон.

Рейтинг лучших пиццерий Европы 50 Top Pizza Europe составляется на основе оценок инспекторов гида 50 Top Pizza.



Пиццерия Positano / Фото Хорека

Они оценивают пиццерии по всему миру, а их главные критерии в выборе:

качество пиццы; сервис в заведении; интерьер заведения; обслуживание; барная и винная карта; использование локальных и сезонных ингредиентов в приготовлении пиццы.

Поздравляем ресторан Positano с включением в рейтинг 50 Top Pizza Europe!