Positano – київський ресторан італійської кухні, шеф-кухарем якого є бренд-шеф мережі "Сільпо" Марко Черветті.

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Відомо, що концепцію та меню ресторану Марко Черветті розробив разом із піцайоло Енцо Коччо з Неаполя. У 2021 році, як і в минулому, заклад посів 34 місце у рейтингу 50 найкращих піцерій Європи, а у 2019 він був на 30.

Рейтинг найкращих піцерій Європи

1 місце – Peppe Pizzeria, Париж;

– Peppe Pizzeria, Париж; 2 місце – Via Toledo. Enopizzeria, Відень;

– Via Toledo. Enopizzeria, Відень; 3 місце – Fratelli Figurada, Мадрид;

– Fratelli Figurada, Мадрид; 4 місце – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Лондон.

Рейтинг найкращих піцерій Європи 50 Top Pizza Europe складається на основі оцінок інспекторів гіда 50 Top Pizza.



Піцерія Позітано / Фото Хорека

Вони оцінюють піцерії по всьому світу, а їхніми головними критеріями у виборі є:

Якість піци; Сервіс в закладі; Інтер'єр закладу; Обслуговування; Барна і винна карта; Використання локальних і сезонних інгредієнтів в приготуванні піци.

Вітаємо ресторан Positano з включенням у рейтинг 50 Top Pizza Europe!