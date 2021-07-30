Positano – київський ресторан італійської кухні, шеф-кухарем якого є бренд-шеф мережі "Сільпо" Марко Черветті.

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Відомо, що концепцію та меню ресторану Марко Черветті розробив разом із піцайоло Енцо Коччо з Неаполя. У 2021 році, як і в минулому, заклад посів 34 місце у рейтингу 50 найкращих піцерій Європи, а у 2019 він був на 30.

Рейтинг найкращих піцерій Європи

  • 1 місце – Peppe Pizzeria, Париж;
  • 2 місце – Via Toledo. Enopizzeria, Відень;
  • 3 місце – Fratelli Figurada, Мадрид;
  • 4 місце – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Лондон.

Рейтинг найкращих піцерій Європи 50 Top Pizza Europe складається на основі оцінок інспекторів гіда 50 Top Pizza.

піцерія
Піцерія Позітано / Фото Хорека

Вони оцінюють піцерії по всьому світу, а їхніми головними критеріями у виборі є:

  1. Якість піци;
  2. Сервіс в закладі;
  3. Інтер'єр закладу;
  4. Обслуговування;
  5. Барна і винна карта;
  6. Використання локальних і сезонних інгредієнтів в приготуванні піци.

Вітаємо ресторан Positano з включенням у рейтинг 50 Top Pizza Europe!