Украинское заведение в третий раз вошло в список лучших пиццерий Европы

30 июля 2021 , 16:18
Читати новину українською

Источник:

НВ Life

Киевскую пиццерию Positano в третий раз включили в европейский рейтинг 50 Top Pizza Europe 2021– лучших пиццерий Европы. Известно, что шеф-повар заведения – известный кулинар Марко Черветти.

Positano – киевский ресторан итальянской кухни, шеф-повар которого бренд-шеф сети "Сільпо" Марко Черветти.

Читайте также: Умная упаковка: как технологии третьего тысячелетия берегут здоровье человека и планеты

Известно, что концепцию и меню ресторана Марко Черветти разработал вместе с пицайоло Энцо Коччо из Неаполя. В 2021 году, как и в прошлом, заведение заняло 34 место в рейтинге 50 лучших пиццерий Европы, а в 2019 он был на 30.

Рейтинг лучших пиццерий Европы

  • 1 место – Peppe Pizzeria, Париж;
  • 2 место – Via Toledo. Enopizzeria, Вена;
  • 3 место – Fratelli Figurada, Мадрид;
  • 4 место – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Лондон.

Рейтинг лучших пиццерий Европы 50 Top Pizza Europe составляется на основе оценок инспекторов гида 50 Top Pizza.


Пиццерия Positano / Фото Хорека

Они оценивают пиццерии по всему миру, а их главные критерии в выборе:

  1. качество пиццы;
  2. сервис в заведении;
  3. интерьер заведения;
  4. обслуживание;
  5. барная и винная карта;
  6. использование локальных и сезонных ингредиентов в приготовлении пиццы.

Поздравляем ресторан Positano с включением в рейтинг 50 Top Pizza Europe!

Автор: Богданна Рибак