Украинское заведение в третий раз вошло в список лучших пиццерий Европы
Источник:НВ Life
Киевскую пиццерию Positano в третий раз включили в европейский рейтинг 50 Top Pizza Europe 2021– лучших пиццерий Европы. Известно, что шеф-повар заведения – известный кулинар Марко Черветти.
Positano – киевский ресторан итальянской кухни, шеф-повар которого бренд-шеф сети "Сільпо" Марко Черветти.
Читайте также: Умная упаковка: как технологии третьего тысячелетия берегут здоровье человека и планеты
Известно, что концепцию и меню ресторана Марко Черветти разработал вместе с пицайоло Энцо Коччо из Неаполя. В 2021 году, как и в прошлом, заведение заняло 34 место в рейтинге 50 лучших пиццерий Европы, а в 2019 он был на 30.
Рейтинг лучших пиццерий Европы
- 1 место – Peppe Pizzeria, Париж;
- 2 место – Via Toledo. Enopizzeria, Вена;
- 3 место – Fratelli Figurada, Мадрид;
- 4 место – 50 Kalò di Ciro Salvo Pizzeria, Лондон.
Рейтинг лучших пиццерий Европы 50 Top Pizza Europe составляется на основе оценок инспекторов гида 50 Top Pizza.
Пиццерия Positano / Фото Хорека
Они оценивают пиццерии по всему миру, а их главные критерии в выборе:
- качество пиццы;
- сервис в заведении;
- интерьер заведения;
- обслуживание;
- барная и винная карта;
- использование локальных и сезонных ингредиентов в приготовлении пиццы.
Поздравляем ресторан Positano с включением в рейтинг 50 Top Pizza Europe!