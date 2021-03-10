Кто сказал, что постные блюда не вкусные? Приготовьте голубцы с гречкой и грибами по нашему рецепту и убедитесь, что вкуснее не бывает!

Если вы не употребляете мясо или готовитесь к Великому посту – этот рецепт именно для вас. В состав постных голубцов входит гречка и грибы, а тушится блюдо в нежном томатном соусе, который можно приготовить как из домашнего, так и из магазинного сока.

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Голубцы с грибами и гречкой легкие в приготовлении, а вкус имеют невероятный!

Рецепт постных голубцов

Ингредиенты:

– 1 кочан белокочанной капусты;

– 200 г гречки;

– 4 луковицы;

– 500 мл томатного сока;

– 300 г шампиньонов;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус.