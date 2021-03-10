Как приготовить постные голубцы: рецепт с грибами и гречкой
Кто сказал, что постные блюда не вкусные? Приготовьте голубцы с гречкой и грибами по нашему рецепту и убедитесь, что вкуснее не бывает!
Источник:24 канал
Если вы не употребляете мясо или готовитесь к Великому посту – этот рецепт именно для вас. В состав постных голубцов входит гречка и грибы, а тушится блюдо в нежном томатном соусе, который можно приготовить как из домашнего, так и из магазинного сока.
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Голубцы с грибами и гречкой легкие в приготовлении, а вкус имеют невероятный!
Рецепт постных голубцов
- Тщательно помойте капусту водой, вырежьте кочан. В большой кастрюле вскипятите воду, влейте уксус и добавьте соль. Опустите капусту в воду и дайте покипеть 1-2 минуты.
- Снимайте листья капусты по одному, не вытаскивая головку из воды.
- Лук очистите от шелухи и нарежьте кубиком. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте лук до золотой корочки.
- Почистите грибы, помойте водой и нарежьте ломтиками или небольшими кусочками. Добавьте грибы к луку и обжарьте до золотистой корочки. Посыпьте любимыми специями и перемешайте начинку.
- Гречку переберите, залейте кипятком и запарьте до полуготовности. Смешайте крупу с овощной зажаркой и начините листья капусты.
- Выложите голубцы на дно кастрюли или стеклянной жаростойкой миски, залейте томатным соком и накройте крышкой.
- Готовьте голубцы с грибами и гречкой в разогретой до 180 градусов духовке около 60-90 минут. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
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