Постные блюда из картофеля: домашние рецепты
Smachno News подготовили для вас рецепты вкусных постных блюд из картофеля, которые можно легко приготовить дома.
Источник:24 канал
Во время поста постные блюда могут быть сытными, вкусными и полезными. Мы уверены, что блюда из картофеля понравятся всей семье, их можно подавать на обед или ужин.
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Картофельно-морковные котлеты
- Помойте, очистите картофель, отварите, измельчите в пюре.
- Морковь помойте, натрите на крупной терке.
- Лук очистите от шелухи, измельчить ножом.
- Укроп, помойте, измельчите ножом.
- В миску выложите картофельное пюре, добавьте морковь, лук, укроп, маннну крупу, соль, перец, перемешайте, сформируйте котлеты, обваляйте в муке.
- На разогретую сковороду с маслом выложите котлеты, обжарьте с двух сторон до золотой корочки.
- Выложите на тарелку.
Картофельная запеканка с помидорами и грибами, кабачком
- Помойте, почистите картофель, нарежьте кольцами, морковь - натереть на крупной терке.
- В кастрюле с кипятком отварите картофель.
- Томаты, кабачок помойте, нарежьте полукольцами.
- Грибы тщательно помойте, нарежьте ломтиками.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до румяной корочки.
- Разогрейте духовку до 150 градусов. В форму для запекания выложите слоями картофель, лук с морковью, грибы, добавьте масло, соль, перец, отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности.
Картофельный суп-пюре
- Для приготовления супа помойте, очистите от кожуры картофель, морковь, лук, корень сельдерея, нарежьте кубиками.
- Морковь натрите на крупной терке.
- Чеснок очистите, измельчите ножом.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте лук с морковью до золотой корочки, добавьте корень сельдерея.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
- В кастрюле с кипятком отварите картофель, добавьте лук с морковью, соль, перец, варите 10-15 минут до готовности. Снимите с огня, с помощью блендера измельчите суп в пюре.
- Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Подавайте с хлебом или гренками. Приятного аппетита!
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