Smachno News подготовили для вас рецепты вкусных постных блюд из картофеля, которые можно легко приготовить дома.

Во время поста постные блюда могут быть сытными, вкусными и полезными. Мы уверены, что блюда из картофеля понравятся всей семье, их можно подавать на обед или ужин.

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Картофельно-морковные котлеты

Ингредиенты:

- 3-4 картофеля;

- 1 морковь;

- 1 луковица;

- укроп;

- оливковое масло;

- 3 столовые манной крупы;

- 2 столовые ложки муки;

- соль, перец.

Помойте, очистите картофель, отварите, измельчите в пюре. Морковь помойте, натрите на крупной терке. Лук очистите от шелухи, измельчить ножом. Укроп, помойте, измельчите ножом. В миску выложите картофельное пюре, добавьте морковь, лук, укроп, маннну крупу, соль, перец, перемешайте, сформируйте котлеты, обваляйте в муке. На разогретую сковороду с маслом выложите котлеты, обжарьте с двух сторон до золотой корочки. Выложите на тарелку.

Картофельная запеканка с помидорами и грибами, кабачком

Ингредиенты:

- 200 картофеля;

- 1 кабачок;

- 1 томат;

- 2 луковицы;

- оливковое масло,

- 100 граммов грибов;

- соль, перец.

Помойте, почистите картофель, нарежьте кольцами, морковь - натереть на крупной терке. В кастрюле с кипятком отварите картофель. Томаты, кабачок помойте, нарежьте полукольцами. Грибы тщательно помойте, нарежьте ломтиками. Лук очистите, измельчите ножом. На сковороде с маслом обжарьте лук с морковью до румяной корочки. Разогрейте духовку до 150 градусов. В форму для запекания выложите слоями картофель, лук с морковью, грибы, добавьте масло, соль, перец, отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности.

Картофельный суп-пюре

Ингредиенты:

- 3-4 картофеля;

- корень сельдерея;

- 2 моркови

- 2 луковицы;

- 2 зубчика чеснока;

- оливковое масло,

- петрушка;

- соль, перец.