Хто сказав, що пісні страви не смачні? Приготуйте голубці з гречкою та грибами за нашим рецептом й переконайтеся, що смачніше не буває!

Якщо ви не вживаєте м'яса або готуєтесь до Великого посту – цей рецепт саме для вас. До складу пісних голубців входить гречка та гриби, а тушкується страва у ніжному томатному соусі, який можна приготувати як з домашнього, так і з магазинного соку.

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Голубці з грибами та гречкою легкі у приготуванні, а смакують неймовірно!

Рецепт пісних голубців

Інгредієнти:

– 1 качан білокачанної капусти;

– 200 г гречки;

– 4 цибулини;

– 500 мл томатного соку;

– 300 г печериць;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.