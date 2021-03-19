Как приготовить постное цитрусовое печенье: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусного постного печенья, которое можно приготовить дома на скорую руку. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Постное цитрусовое печенье – альтернатива традиционному печенью. Оно получается ароматное, нежное, хрустящее и понравится детям и взрослым. Побалуйте своих родных вкусным печеньем.
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Рецепт печенья
- Тщательно помойте апельсин, лимон в кипятке, натрите цедру, измельчите в блендере.
- В миске цедру смешайте с сахаром, добавьте воду, масло, перемешайте до однородной консистенции.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миску с мукой добавьте соль, разрыхлитель, добавьте в цедру. Замесите тесто.
- Раскатайте из теста небольшие кружочки. Противень выстелите пергаментом, выложите печенье.
- Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте выпекаться в течение 10 минут, увеличьте до температуры 200 градусов, выпекайте еще 7-10 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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