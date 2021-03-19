Мы подготовили для вас рецепт вкусного постного печенья, которое можно приготовить дома на скорую руку. Запишите себе рецепт.

Постное цитрусовое печенье – альтернатива традиционному печенью. Оно получается ароматное, нежное, хрустящее и понравится детям и взрослым. Побалуйте своих родных вкусным печеньем. Читайте также Рецепт карамельного чизкейка от судьи МастерШеф Ольги Мартыновской Рецепт печенья Ингредиенты:

– 3 стакана муки;

– 1/2 лимона;

– 1/2 апельсина;

– 120 граммов сахара;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки воды;

– щепотка соли. Тщательно помойте апельсин, лимон в кипятке, натрите цедру, измельчите в блендере. В миске цедру смешайте с сахаром, добавьте воду, масло, перемешайте до однородной консистенции. Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миску с мукой добавьте соль, разрыхлитель, добавьте в цедру. Замесите тесто. Раскатайте из теста небольшие кружочки. Противень выстелите пергаментом, выложите печенье. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте выпекаться в течение 10 минут, увеличьте до температуры 200 градусов, выпекайте еще 7-10 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!