Ми підготували для вас рецепт смачного пісного печива, яке ви можете приготувати вдома нашвидкуруч. Запишіть собі рецепт.

Пісне цитрусове печиво – альтернатива традиційному печиву. Воно виходить ароматне, ніжне, хрустке та сподобається дітям і дорослим. Побалуйте своїх рідних смачним печивом. Читайте також Рецепт карамельного чізкейка від судді Мастер Шеф Ольги Мартиновської Рецепт печива Інгредієнти:

– 3 склянки борошна;

– 1/2 лимона;

– 1/2 апельсина;

– 120 грамів цукру;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 2 столові ложки води;

– дрібка солі. Ретельно помийте апельсин, лимон в окропі, натріть цедру, подрібніть у блендері. У мисці цедру змішайте з цукром, додайте воду, олію, перемішайте до однорідної консистенції. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У миску з борошном додайте сіль, розпушувач, додайте у цедру. Замісіть тісто. Розкатайте з тіста невеликі кружечки. Деко вистеліть пергаментом, викладіть печиво. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте випікатись протягом 10 хвилин, збільшіть до температури 200 градусів, випікайте ще 7-10 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!