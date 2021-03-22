Как приготовить постное овсяное печенье: домашний рецепт
Если думаете приготовить что-то к чаю. Мы подготовили для вас рецепт вкусного овсяного печенья, которое вы можете включить в постное меню.
Источник:24 канал
Постное овсяное печенье – вкусное и легкое. Оно быстро готовится. К печенью можно добавить изюм, орехи или курагу. Сладкий десерт понравится детям и взрослым.
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Рецепт печенья
- Для приготовления печенья выложите в чашу блендера овсяные хлопья, тщательно измельчите в муку.
- В миску выложите муку, добавьте соль, разрыхлитель, добавьте мед, воду, масло. Замесите тесто.
- Противень выстелите пергаментом. Из теста сформируйте шарики, придайте форму печенью.
- Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте выпекаться в течение 25–30 минут до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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