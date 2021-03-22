Если думаете приготовить что-то к чаю. Мы подготовили для вас рецепт вкусного овсяного печенья, которое вы можете включить в постное меню.

Постное овсяное печенье – вкусное и легкое. Оно быстро готовится. К печенью можно добавить изюм, орехи или курагу. Сладкий десерт понравится детям и взрослым. Читайте также Как приготовить постные рогалики: домашний рецепт Рецепт печенья Ингредиенты:

– 200 граммов овсяных хлопьев;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 1 столовая ложка меда;

– стакан воды;

– соль,

– разрыхлитель. Для приготовления печенья выложите в чашу блендера овсяные хлопья, тщательно измельчите в муку. В миску выложите муку, добавьте соль, разрыхлитель, добавьте мед, воду, масло. Замесите тесто. Противень выстелите пергаментом. Из теста сформируйте шарики, придайте форму печенью. Разогрейте духовку до температуры 190 градусов, отправьте выпекаться в течение 25–30 минут до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!