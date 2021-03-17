Как приготовить постные рогалики: домашний рецепт
Если нет времени на приготовление. Мы подготовили для вас простой рецепт выпечки, который станет отличным дополнением к постному меню.
Источник:24 канал
Ароматные постные рогалики с ванильным сахаром очень легко готовятся. Для начинки можно использовать варенье или повидло на ваш вкус. Сладкий десерт понравится детям и взрослым.
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Рецепт рогаликов
Постные рогалики с сахарной пудрой / Фото Freepik
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миску вылейте теплую воду, добавьте масло, муку, соль, разрыхлитель, ванильный сахар. Замесите тесто.
- Тесто разделите на две части, раскатайте блин, разделите на 8 треугольников, на край выложите повидло, заверните, сформируйте рогалики.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите рогалики, отправьте запекаться в течение 25 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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