Если нет времени на приготовление. Мы подготовили для вас простой рецепт выпечки, который станет отличным дополнением к постному меню.

Ароматные постные рогалики с ванильным сахаром очень легко готовятся. Для начинки можно использовать варенье или повидло на ваш вкус. Сладкий десерт понравится детям и взрослым.

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Рецепт рогаликов

Ингредиенты для теста:

– 100 миллилитров воды;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– 30 граммов ванильного сахара;

– 300 граммов муки;

– щепотка соли.

Ингредиенты для начинки:

– повидло или варенье;

– 50 граммов сахарной пудры.

Постные рогалики с сахарной пудрой / Фото Freepik