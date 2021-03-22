Якщо думаєте приготувати щось до чаю. Ми підготували для вас рецепт смачного вівсяного печива, яке ви можете включити у пісне меню.

Пісне вівсяне печиво – смачне і легке. Воно швидко готується. До печива можна додати родзинки, горіхи або курагу. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим. Читайте також Як приготувати пісні рогалики: домашній рецепт Рецепт печива Інгредієнти:

– 200 грамів вівсяних пластівців;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– 1 столова ложка меду;

– склянка води;

– сіль;

– розпушувач. Для приготування печива викладіть у чашу блендера вівсяні пластівці, ретельно подрібніть у борошно. У миску викладіть борошно, додайте сіль, розпушувач, додайте мед, воду, олію. Замісіть тісто. Деко вистеліть пергаментом. З тіста сформуйте кульки, зробіть потрібну форму печива. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте випікатись протягом 25-30 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!