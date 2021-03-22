Як приготувати пісне вівсяне печиво: домашній рецепт
Якщо думаєте приготувати щось до чаю. Ми підготували для вас рецепт смачного вівсяного печива, яке ви можете включити у пісне меню.
Джерело:24 канал
Пісне вівсяне печиво – смачне і легке. Воно швидко готується. До печива можна додати родзинки, горіхи або курагу. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.
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Рецепт печива
- Для приготування печива викладіть у чашу блендера вівсяні пластівці, ретельно подрібніть у борошно.
- У миску викладіть борошно, додайте сіль, розпушувач, додайте мед, воду, олію. Замісіть тісто.
- Деко вистеліть пергаментом. З тіста сформуйте кульки, зробіть потрібну форму печива.
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте випікатись протягом 25-30 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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