Как приготовить постные банановые оладьи: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусных постных блинов с бананом, которые вы можете приготовить на завтрак.
Источник:24 канал
Приготовьте для своих близких песни оладьи с бананом. Подавайте с медом или вареньем. Дети будут в восторге.
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Рецепт блинов
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Овсяные хлопья измельчите в муку. В миске соедините муку с разрыхлителем, добавьте овсяные хлопья.
- Очистите бананы, измельчите в пюре, выложите в миску, добавьте воду, подсолнечное масло, муку. Замесите тесто.
- На разогретую сковороду, вылейте масло, ложкой выложите тесто, сформируйте оладьи. Обжарьте 2-3 минуты с двух сторон до румяной корочки.
- Выложите на тарелку. Подавайте с медом или вареньем. Приятного аппетита!
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