Мы подготовили для вас рецепт вкусных постных блинов с бананом, которые вы можете приготовить на завтрак.

Приготовьте для своих близких песни оладьи с бананом. Подавайте с медом или вареньем. Дети будут в восторге.

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Рецепт блинов

Ингредиенты:

– 1-2 банана;

– 50 граммов овсяных хлопьев;

– 200 граммов муки;

– 2-3 столовые ложки сахара;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1 чайная ложка корицы;

– 500 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– варенье;

– мед.