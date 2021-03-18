Улитки с заварным кремом: рецепт домашней выпечки от Владимира Троцкого
Владимир Троцкий обожает готовить, особенно вкусную домашнюю сладкую выпечку, рецепт которой уже ждет вас в материале.
Источник:инстаграм Владимира Троцкого
Рыхлая и сладкая домашняя выпечка от Владимира Троцкого понравится всей вашей семье. Рецепт простой и легкий в приготовлении, не займет у вас много времени.
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Заварной крем в рецепте вы с легкостью можете заменить ореховой или шоколадной пастой – все зависит от ваших вкусов.
Рецепт "улиток" с кремом
- Раскатайте тесто толщиной 5 миниметров.
- Изюм замочите в теплой воде на 10 – 15 минут и отожмите лишнюю жидкость.
- Выложите заварной крем на слой теста, посыпьте изюмом.
- Заверните тесто с начинкой в рулет.
- Нарежьте рулет толщиной 5 – 7 сантиметров и выложите на противень для выпекания.
- Оставьте "Улитки" постоять в теплом месте на 20 минут.
- Смажьте выпечку яичным желтком и отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку.
- Подавайте выпечку к столу охлажденной. Приятного аппетита!
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