Владимир Троцкий обожает готовить, особенно вкусную домашнюю сладкую выпечку, рецепт которой уже ждет вас в материале.

Рыхлая и сладкая домашняя выпечка от Владимира Троцкого понравится всей вашей семье. Рецепт простой и легкий в приготовлении, не займет у вас много времени.

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Заварной крем в рецепте вы с легкостью можете заменить ореховой или шоколадной пастой – все зависит от ваших вкусов.

Рецепт "улиток" с кремом

Ингредиенты:

– 500 г слоеного дрожжевого теста;

– 300 г заварного крема;

– 180 г изюма.