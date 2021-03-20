Як приготувати пісні бананові оладки: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт смачних пісних млинців з бананом, які ви можете приготувати на сніданок.
Джерело:24 канал
Приготуйте для своїх близьких пісні оладки з бананом. Подавайте з медом або варенням. Діти будуть у захваті.
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Рецепт млинців
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Вівсяні пластівці подрібніть в борошно. У мисці з'єднайте борошно з розпушувачем, додайте вівсяні пластівці.
- Почистіть банани, подрібніть у пюре, викладіть у миску, додайте воду, соняшникову олію, борошно. Замісіть тісто.
- На розігріту пательню, вилийте олію, ложкою викладіть тісто, сформуйте оладки. Обсмажте 2-3 хвилини з двох сторін до рум'яної скоринки.
- Викладіть на тарілку. подавайте з медом або варенням. Смачного!
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