Ми підготували для вас рецепт смачних пісних млинців з бананом, які ви можете приготувати на сніданок.

Приготуйте для своїх близьких пісні оладки з бананом. Подавайте з медом або варенням. Діти будуть у захваті. Читайте також Равлики із заварним кремом: рецепт домашньої випічки від Володимира Троцького Рецепт млинців Інгредієнти:

– 1-2 банани;

– 50 грамів вівсяних пластівців;

– 200 грамів борошна;

– 2-3 столові ложки цукру;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1 чайна ложка кориці;

– 500 мілілітрів води;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– варення;

– мед. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Вівсяні пластівці подрібніть в борошно. У мисці з'єднайте борошно з розпушувачем, додайте вівсяні пластівці. Почистіть банани, подрібніть у пюре, викладіть у миску, додайте воду, соняшникову олію, борошно. Замісіть тісто. На розігріту пательню, вилийте олію, ложкою викладіть тісто, сформуйте оладки. Обсмажте 2-3 хвилини з двох сторін до рум'яної скоринки. Викладіть на тарілку. подавайте з медом або варенням. Смачного!