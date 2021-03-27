Мы подготовили для вас простой рецепт булочек с корицей, которые можно приготовить в пост.

Ароматные постные булочки с корицей понравятся всей семье. Они быстро и легко готовятся. По желанию в начинку можно добавить орехи или изюм. Читайте также Рецепт бельгийских вафель дома Постные булочки с корицей Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 15 граммов соды;

– 1/2 чайной ложки лимонного сока;

– ванильный сахар;

– 2 чайные ложки корицы;

– 2 стакана воды. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с солью, добавьте половину сахара, ванильный сахар, масло, соду соедините с лимонным соком, тщательно перемешайте. Замесите тесто, оставьте на 10-15 минут. В миске соедините корицу со второй половиной сахара. Разделите тесто на 8 кусочков. Каждую лепешку раскатайте, смажьте водой, выложите корицу, заверните в рулет, сформируйте булочку круглой формы. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться на 25-30 минут до готовности до золотой корочки. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!