Постные булочки с корицей: домашний рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт булочек с корицей, которые можно приготовить в пост.
Источник:24 канал
Ароматные постные булочки с корицей понравятся всей семье. Они быстро и легко готовятся. По желанию в начинку можно добавить орехи или изюм.
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Постные булочки с корицей
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте половину сахара, ванильный сахар, масло, соду соедините с лимонным соком, тщательно перемешайте. Замесите тесто, оставьте на 10-15 минут.
- В миске соедините корицу со второй половиной сахара.
- Разделите тесто на 8 кусочков. Каждую лепешку раскатайте, смажьте водой, выложите корицу, заверните в рулет, сформируйте булочку круглой формы.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться на 25-30 минут до готовности до золотой корочки.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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