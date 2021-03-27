Ми підготували для вас простий рецепт булочок з корицею, які можна приготувати під час посту.

Ароматні пісні булочки с корицею сподобаються усій родині. Вони швидко і легко готуються. За бажанням у начинку можете додати горіхи або родзинки. Читайте також Рецепт бельгійських вафель вдома Пісні булочки з корицею Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 15 грамів соди;

– 1/2 чайної ложки лимонного соку;

– ванільний цукор;

– 2 чайні ложки кориці;

– 2 стакани води. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте половину цукру, ванільний цукор, олію, соду з'єднайте з лимонним соком, ретельно перемішайте. Замісіть тісто, залиште 10-15 хвилин. У мисці з'єднайте корицю з другою половиною цукру. Розділіть тісто на 8 шматочків. Кожен коржик розкатайте, змастіть водою, викладіть корицю, загорніть у рулет, сформуйте булочку круглої форми. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись на 25-30 хвилин до готовності до золотої скоринки. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Викладіть на тарілку. Смачного!