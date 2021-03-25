25 марта – День вафель. Мы подготовили для вас простой рецепт десерта, по которому вы легко можете приготовить их дома.

Очень вкусные и пухлые бельгийские вафли самостоятельно можно приготовить дома, достаточно иметь специальную технику – вафельницу. Подавать вафли можно как со свежими ягодами и фруктами, так и с мороженым или шоколадной поливкой. Читайте также Рецепт пухлых панкейков от Кати Песковой Рецепт бельгийских вафель Ингредиенты:

– 2 стакана муки;

– 4 ч. л разрыхлителя;

– ½ Стакана сахара;

– щепотка соли;

– 2 яйца;

– 100 мл подсолнечного масла;

– сахарная пудра;

– мята;

– ваниль на ваш вкус. Возьмите глубокую миску для приготовления теста. Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Соедините в миске все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте ложкой. Помойте куриные яйца, отделите желток от белка. В небольшую глубокую тарелку вылейте желтки и слегка взбейте их вилкой. Добавьте к яйцам молоко, масло и ваниль. Еще раз тщательно перемешайте смесь. Всыпьте сухие ингредиенты в яичную смесь и осторожно влейте белки, перемешайте все ингредиенты. Смажьте вафельницу маслом, налейте тесто и выпекайте вафли 5-10 минут до готовности. Выложите вафли на тарелку, посыпьте сахарной пудрой, добавьте ягод или порезанных фруктов. Яркой и душистой ноткой станет мята в декоре бельгийских вафель. Приятного аппетита!