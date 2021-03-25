Рецепт бельгийских вафель дома
25 марта – День вафель. Мы подготовили для вас простой рецепт десерта, по которому вы легко можете приготовить их дома.
Источник:24 канал
Очень вкусные и пухлые бельгийские вафли самостоятельно можно приготовить дома, достаточно иметь специальную технику – вафельницу.
Подавать вафли можно как со свежими ягодами и фруктами, так и с мороженым или шоколадной поливкой.
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Рецепт бельгийских вафель
- Возьмите глубокую миску для приготовления теста. Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Соедините в миске все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте ложкой.
- Помойте куриные яйца, отделите желток от белка. В небольшую глубокую тарелку вылейте желтки и слегка взбейте их вилкой. Добавьте к яйцам молоко, масло и ваниль. Еще раз тщательно перемешайте смесь.
- Всыпьте сухие ингредиенты в яичную смесь и осторожно влейте белки, перемешайте все ингредиенты.
- Смажьте вафельницу маслом, налейте тесто и выпекайте вафли 5-10 минут до готовности.
- Выложите вафли на тарелку, посыпьте сахарной пудрой, добавьте ягод или порезанных фруктов.
- Яркой и душистой ноткой станет мята в декоре бельгийских вафель. Приятного аппетита!
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