Постные булочки с маком и орехами: рецепт от Лизы Глинской
Если хочется что-то сладенькое во время поста. Попробуйте приготовить невероятные булочки по рецепту Лизы Глинской, которые понравятся каждому члену вашей семьи!
Источник:инстаграм Евгения Клопотенко
Известная украинская кондитер Лиза Глинская подготовила для своих подписчиков в соцсети инстаграм рецепт вкусных постных булочек с маком и орехами. Ароматные булочки легко готовятся. Обязательно попробуйте.
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Рецепт булочек с маком
Рецепт постных булочек на растительном масле и разрыхлителе. С маком и грецкими орешками. Получаются не менее вкусные, чем сдобные, – отметила кондитер.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините воду с маслом, добавьте соль, муку, разрыхлитель. Замесите тесто. Оберните пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре в течение 30 минут.
- Промойте мак, замочите в теплой воде, оставьте на 30 минут. Процедите мак.
- Грецкие орехи обжарьте в духовке при температуре 170 градусов в течение 10 минут.
- Для приготовления начинки. В миске соедините мак, орехи, сахар, измельчите в блендере до однородной пасты.
- Раскатайте из теста корж размером 35х30 см, выложите начинку, заверните в рулет. Нарежьте булочки толщиной 3 см, выложите на противень.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут.
- Выложите булочки на тарелку для охлаждения. Их лучше обернуть пищевой пленкой, чтобы они не черствели. Подавайте к чаю. Приятного аппетита!
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