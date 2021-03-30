Если хочется что-то сладенькое во время поста. Попробуйте приготовить невероятные булочки по рецепту Лизы Глинской, которые понравятся каждому члену вашей семьи!

Известная украинская кондитер Лиза Глинская подготовила для своих подписчиков в соцсети инстаграм рецепт вкусных постных булочек с маком и орехами. Ароматные булочки легко готовятся. Обязательно попробуйте.

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Рецепт булочек с маком

Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 8 граммов разрыхлителя;

– 50 граммов сахара;

– соль;

– 100 миллилитров воды;

– 40 миллилитров растительного масла.

Ингредиенты для начинки:

– 100 граммов мака;

– 100 граммов обжаренных грецких орехов;

– 120 граммов сахара.

Рецепт постных булочек на растительном масле и разрыхлителе. С маком и грецкими орешками. Получаются не менее вкусные, чем сдобные, – отметила кондитер.