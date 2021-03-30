Якщо бажаєте щось солоденьке під час посту. Спробуйте приготувати неймовірні булочки за рецептом Лізи Глінської, які сподобаються кожному члену вашої родини!

Відома українська кондитерка Ліза Глінська підготувала для своїх підписників у соцмережі інстаграм рецепт смачних пісних булочок з маком і горіхами. Запашні та ароматні булочки легко готуються. Обов'язково спробуйте.

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Рецепт булочок з маком

Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача;

– 50 грамів цукру;

– сіль;

– 100 мілілітрів води;

– 40 мілілітрів рослинної олії.

Інгредієнти для начинки:

– 100 грамів маку;

– 100 грамів обсмажених волоських горіхів;

– 120 грамів цукру.

Рецепт пісних булочок з рослиною олією та розпушувачем, маком і волоськими горішками виходять не менш смачні, ніж здобні, – зазначила кондитерка.