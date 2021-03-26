Мы подготовили для вас простой рецепт постных котлет из цветной капусты, которые вы легко приготовите дома. Запишите себе рецепт.

Котлеты из цветной капусты – идеальный вариант к постному меню. Можно подавать как основное блюдо и как гарнир. По желанию можете добавить чеснок. Читайте также Крем-суп из тыквы и томатов по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского Рецепт котлет из цветной капусты Ингредиенты:

– 250 граммов цветной капусты;

– 1 луковица;

– укроп;

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 2 столовые ложки манной крупы;

– соль, перец. Помойте капусту, разделите на соцветия. В кастрюле с кипятком отварите капусту в течение 3-5 минут до готовности. Измельчите в блендере. Лук очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде. Укроп помойте, измельчите ножом. В миске соедините капусту с луком, добавьте манную крупу, масло, укроп, соль, перец, тщательно перемешайте, сформируйте котлеты. Обжарьте на сковороде с маслом 2-3 минуты с двух сторон до готовности. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!