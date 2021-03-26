Как приготовить постные котлеты из цветной капусты: домашний рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт постных котлет из цветной капусты, которые вы легко приготовите дома. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Котлеты из цветной капусты – идеальный вариант к постному меню. Можно подавать как основное блюдо и как гарнир. По желанию можете добавить чеснок.
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Рецепт котлет из цветной капусты
- Помойте капусту, разделите на соцветия.
- В кастрюле с кипятком отварите капусту в течение 3-5 минут до готовности. Измельчите в блендере.
- Лук очистите, измельчите ножом, обжарьте на сковороде.
- Укроп помойте, измельчите ножом.
- В миске соедините капусту с луком, добавьте манную крупу, масло, укроп, соль, перец, тщательно перемешайте, сформируйте котлеты.
- Обжарьте на сковороде с маслом 2-3 минуты с двух сторон до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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