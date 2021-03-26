Ми підготували для вас простий рецепт пісних котлет із цвітної капусти, який ви легко приготуєте вдома. Запишіть собі рецепт.

Котлети з цвітної капусти – ідеальний варіант до пісного меню. Можна подавати як основну страву та як гарнір. За бажанням можете додати часник. Читайте також Крем-суп з гарбуза та томатів за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського Рецепт котлет із цвітної капусти Інгредієнти:

– 250 грамів цвітної капусти;

– 1 цибуля;

– кріп;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 2 столові ложки манної крупи;

– сіль, перець. Помийте капусту, розділіть на суцвіття. У каструлі з окропом відваріть капусту протягом 3-5 хвилин до готовності. Подрібніть у блендері. Цибулю почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні. Кріп помийте подрібніть ножем. У мисці з'єднайте капусту з цибулею, додайте манну крупу, олію, кріп, сіль, перець, ретельно перемішайте, сформуйте котлети. Обсмажте на пательні з олією 2-3 хвилини з двох сторін до готовності. Викладіть на тарілку. Смачного!