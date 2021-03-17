Якщо немає часу на приготування. Ми підготували для вас простий рецепт випічки, який стане чудовим доповненням до пісного меню.

Ароматні пісні рогалики з ванільним цукром дуже легкі у приготуванні. Для начинки можна використовувати варення або повидло на ваш смак. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт рогаликів

Інгредієнти для тіста:

– 100 мілілітрів води;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 30 грамів ванільного цукру;

– 300 грамів борошна;

– дрібка солі.

Інгредієнти для начинки:

– повидло або варення;

– 50 грамів цукрової пудри.

Пісні рогалики з цукровою пудрою/ Фото Freepik