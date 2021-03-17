Як приготувати пісні рогалики: домашній рецепт
Якщо немає часу на приготування. Ми підготували для вас простий рецепт випічки, який стане чудовим доповненням до пісного меню.
Джерело:24 канал
Ароматні пісні рогалики з ванільним цукром дуже легкі у приготуванні. Для начинки можна використовувати варення або повидло на ваш смак. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.
Читайте також Рецепт печива з бананами від кондитерки Лізи Глінської
Рецепт рогаликів
Пісні рогалики з цукровою пудрою/ Фото Freepik
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У миску вилийте теплу воду, додайте олію, борошно, сіль, розпушувач, ванільний цукор. Замісіть тісто.
- Тісто розділіть на дві частини, розкатайте млинець, розділіть на 8 трикутників, на край викладіть повидло, загорніть, сформуйте рогалики.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть рогалики, відправте запікатись протягом 25 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!
Поділитися новиною