Рецепт печенья с бананами от кондитера Лизы Глинской
Очень вкусный рецепт печенья с бананами, который понравится всей вашей семье!
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Печенье "Бананы" состоит из хрустящего тонкого теста с сочной банановой начинкой.
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Лиза Глинская уверяет, что печенье быстрое в приготовлении и подходит всей семье. По форме печенье напоминает небольшие бананы заботливо завернутые в тесто.
Рецепт печенья от Лизы Глинской
- Заранее достаньте из холодильника сливочное масло и сметану, чтобы они были комнатной температуры. Выложите эти два ингредиента в чашу кухонного комбайна и взбейте до однородной пышной массы.
- Добавьте сахарную пудру и снова взбейте массу. 10-20 секунд для взбивания будет достаточно.
- Смешайте муку с разрыхлителем, высыпьте в сметанную массу и замесите тесто.
- Готовое тесто заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 60 минут.
- Для приготовления банановой начинки почистите бананы от кожуры, нарежьте на кусочки.
- Смешайте все ингредиенты в кастрюле и отправьте на огонь на 3-4 минуты.
- Готовую начинку полностью охладите.
- Разогрейте духовку до 170 градусов.
- Нарежьте тесто на кусочки толщиной 1 сантиметр. Посыпьте стол мукой, раскатайте кусочки теста в овал и выложите в центр начинку. Сформируйте из теста форму банана с помощью блюдца или круглой формы без дна (см. В видео).
- Выпекайте печенье 25-30 минут до золотой корочки.
- Готовое печенье охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт печенья "Бананы" от Лизы Глинской – видео:
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