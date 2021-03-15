Очень вкусный рецепт печенья с бананами, который понравится всей вашей семье!

Печенье "Бананы" состоит из хрустящего тонкого теста с сочной банановой начинкой.

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Лиза Глинская уверяет, что печенье быстрое в приготовлении и подходит всей семье. По форме печенье напоминает небольшие бананы заботливо завернутые в тесто.

Рецепт печенья от Лизы Глинской

Ингредиенты:

– 100 г сливочного масла;

– 100 г сметаны;

– 200 г муки;

– 20 г сахарной пудры;

– 6 г разрыхлителя;

– ванильный сахар на ваш вкус.

Для начинки:

– 2 банана;

– 20 г сахара;

– 30 г светлого изюма;

– 10 г сливочного масла.

Заранее достаньте из холодильника сливочное масло и сметану, чтобы они были комнатной температуры. Выложите эти два ингредиента в чашу кухонного комбайна и взбейте до однородной пышной массы. Добавьте сахарную пудру и снова взбейте массу. 10-20 секунд для взбивания будет достаточно. Смешайте муку с разрыхлителем, высыпьте в сметанную массу и замесите тесто. Готовое тесто заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 60 минут. Для приготовления банановой начинки почистите бананы от кожуры, нарежьте на кусочки. Смешайте все ингредиенты в кастрюле и отправьте на огонь на 3-4 минуты. Готовую начинку полностью охладите. Разогрейте духовку до 170 градусов. Нарежьте тесто на кусочки толщиной 1 сантиметр. Посыпьте стол мукой, раскатайте кусочки теста в овал и выложите в центр начинку. Сформируйте из теста форму банана с помощью блюдца или круглой формы без дна (см. В видео). Выпекайте печенье 25-30 минут до золотой корочки. Готовое печенье охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт печенья "Бананы" от Лизы Глинской – видео: