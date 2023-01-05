Постный борщ на Сочельник: популярные рецепты
5 января 2023, 09:52Читати новину українською
На святой вечер традиционно кроме пышек и кутьи подают борщ. Красный постный борщ с фасолью, грибами, а бывает, что и с медом.
Чтобы немного разнообразить ваш выбор, 24 канал подготовил интересный рецепт борща с медом. А для поклонников традиционного вкуса у первого блюда – с фасолью.
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Постный борщ с медом
- Время: 80 минут
- Порции: 6
– 1 свекла;
– 1 репчатый лук;
– 3 – 4 картофелины;
– половина сладкого перца;
– половина моркови
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 200 граммов квашеной капусты с рассолом;
– 1 – 2 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Очищаем свеклу, разрезаем пополам, заливаем водой и варим 40 минут. После этого добавляем в отвар половину луковицы и варим дальше.
- Добавляем картофель нарезанный кубиками.
- Добавляем половину моркови нарезанную соломкой.
- Половину перца и остальную луковицу нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде 3 – 5 минут. Добавляем 2 столовых ложки томатной пасты и тушим еще 2 – 3 минуты.
- Достаем из овощного бульона свеклу и даем ей остыть. Нарезаем мелкими кусочками. Возвращаем его в бульон, за ним отправляем и зажарку.
- Когда овощи будут готовы, добавьте в борщ квашеной капусты с рассолом. Через 3 минуты доводим вкус до идеального с помощью меда, соли и перца.
- Готовый борщ оставляем на 20 минут, чтобы он настоял.
Приятного тебе аппетита!
Борщ с фасолью
- Время: 80 минут
- Порции: 6 – 8
– 5 – 6 штук картофеля;
– свекла;
– морковь;
– половина белокочанной капусты;
– 200 граммов фасоли;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежий или мороженый укроп.
Приготовление:
- Если вы используете свежую фасоль, замочите ее на 6 – 8 часов в холодной воде. Отвариваем фасоль до готовности.
- Картофель нарезаем на небольшие кусочки, капусту мелко шинкуем. Добавляем картофель и капусту.
- Лук нарезаем кубиком, свеклу и морковь натираем на терке. Выкладываем на сковороду и обжариваем на растительном масле до готовности. Добавляем томатную пасту и протушим еще несколько минут.
- Когда картофель и капуста сварятся, добавляем в кастрюлю зажарку и варим еще 10-15 минут. Добавляем соль, перец и зелень по вкусу.
- Подаем борщ со свежей зеленью.
Приятного тебе аппетита!