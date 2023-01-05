Щоб трішки урізноманітнити ваш вибір, 24 канал підготував цікавий рецепт борщу з медом. А для прихильників традиційного смаку у першої страви – з квасолею.

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Пісний борщ з медом

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6

Приготування:

  • Очищуємо буряк, розрізаємо навпіл, заливаємо водою і варимо 40 хвилин. Після цього додаємо у відвар половину цибулини і варимо далі.
  • Додаємо картоплю нарізану кубиками.
  • Додаємо половину моркви нарізану соломкою.
  • Половину перцю та решту цибулини нарізаємо кубиками та обсмажуємо на сковорідці 3 – 5 хвилин. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти і тушкуємо ще 2 – 3 хвилини.
  • Дістаємо з овочевого бульйону буряк та даємо йому охолонути. Нарізаємо дрібними шматочками. Повертаємо його в бульйон, за ним відправляємо і засмажку.
  • Коли овочі будуть готові, додайте в борщ квашеної капусти з розсолом. Через 3 хвилини доводимо смак до ідеального за допомогою меду, солі та перцю.
  • Готовий борщ залишаємо на 20 хвилин, щоб він настоявся.

Смачного!

Борщ з квасолею

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Якщо ви використовуєте свіжу квасолю замочіть її на 6 – 8 годин у холодній воді.Відварюємо квасолю до готовності.
  • Картоплю нарізаємо на невеликі шматочки, капусту дрібно шинкуємо. Додаємо картоплю та капусту.
  • Цибулю нарізаємо кубиком, буряк та моркву натираємо на тертці. Викладаємо на сковорідку та обсмажуємо на олії до готовності. Додаємо томатну пасту та протушкуємо ще кілька хвилин.
  • Коли картопля та капуста зваряться, додаємо в каструлю засмажку та варимо ще 10 – 15 хвилин. Додаємо сіль, перець та зелень на смак.
  • Подаємо борщ зі свіжою зеленню.

Смачного!