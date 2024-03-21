Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, как это сделать. Он советует добавлять в зажарку сельдерей и пастернак, а сметану заменить соевым йогуртом.

Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Заранее надо подготовить свекольный квас. На 3-литровую банку надо 5 крупных свеклы. Промойте их, нарежьте засыпьте в банку и залейте водой.

Для успешного результата можно добавить немного воды из квашеной капусты или соленых огурцов, щепотку соли, накрыть марлей и выдержать в теплом месте 7 – 9 дней.

Борщ с ушками – постный рецепт

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты для борщау:

– 2,5 литра грибного бульона;

– 850 граммов нарезанной печеной свеклы;

– 150 граммов моркови;

– 150 граммов лука;

– 100 граммов чернослива;

– масло по вкусу;

– 600 граммов свекольного кваса. Для ушек:

– 100 граммов сушеных грибов;

– 500 граммов шампиньонов;

– 200 граммов лука;

– соль, перец, масло по вкусу;

– 300 граммов муки;

– 150 граммов кипятка.

Приготовление:

Замочите грибы в воде, после чего отварите их с овощами с полчаса. Выньте грибы и охладите их. Бульон процедите бульон процедите. Для ушек в кипяток добавьте соль и влейте раствор в муку. Замесите тесто и дайте постоять 30 минут. Для фарша смешайте предварительно обжаренный нарезанный лук, измельченные шампиньоны и вареные белые грибы. Добавьте соль и черный и душистый перцы по вкусу. Из теста сделайте кружочки и налепите ушки – своеобразные пельмени с грибной начинкой. Запеките не очищенную свеклу в фольге, оставив ее немного сыроватой. Когда остынет, нарежьте соломкой. Лук и морковь тоже нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле. Добавьте свеклу, квас и доведите до кипения. Всю смесь всыпьте к грибному бульону. Далее добавьте нарезанный чернослив, сушеный орегано, соль и черный перец. Доведите до кипения, добавьте отваренные ушки и подавайте с зеленым луком

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